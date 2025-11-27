Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn làm 4 người tử vong ở Lạng Sơn

TPO - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), qua video từ thiết bị ghi nhận hành trình trên xe container, sơ bộ đánh giá vụ TNGT tại Lạng Sơn làm 4 người tử vong là do xe 7 chỗ hoàn toàn có lỗi, vi phạm quy tắc giao thông, đi sai phần đường gây ra va chạm với xe đầu kéo.

Theo Cục CSGT, sơ bộ đánh giá nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Hợp Nhất, xã Lý Nhân, tỉnh Lạng Sơn ngày 26/11, do ô tô con đi sai phần đường gây ra va chạm với xe đầu kéo. Lái xe đầu kéo di chuyển ở chiều đường ngược lại (bị va chạm) không có lỗi, việc va chạm với xe ô tô con được xem là trường hợp bất khả kháng.

Người điều khiển xe ô tô con hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông nêu trên, dẫn đến hậu quả tự gây thiệt hại về sức khoẻ, tài sản của mình và gây thiệt tài sản của người tham gia giao thông khác.

Camera hành trình xe container ghi lại thời điểm xe 7 chỗ lấn làn đâm trực diện vào container.

Căn cứ quy định của pháp luật dân sự, về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ (trong đó có phương tiện cơ giới đường bộ) gây ra thì người lái xe đầu kéo không phải bồi thường thiệt hại.

Người điều khiển xe ô tô con phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về tài sản do hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của mình gây ra.

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lạng Sơn làm 4 người tử vong. Ảnh: ĐVCC.

Như thông tin đã đưa, hồi 12 giờ 48 phút, ngày 26/11/2025, tại Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do P.V.D. (sinh năm 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với xe ô tô con biển kiểm soát 19A-483.13 do Lại Quang Nhân (sinh năm 1993, trú tại xã Thường Tín, thành phố Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại, trên xe có 6 người gồm cả lái xe.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (đều trên ô tô con) đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn và tiến hành khởi tố vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân.