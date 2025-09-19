Hơn 2 tháng 4 vụ tai nạn, đèo B40 ở Lâm Đồng xuất hiện nhiều 'điểm đen' giao thông

TPO - Đèo B40 ở tỉnh Lâm Đồng với nhiều khúc cua gấp, dốc dài đang trở thành “điểm nóng” tai nạn giao thông khi chỉ hơn 2 tháng đã xảy ra ít nhất 4 vụ, trong đó có 1 vụ chết người.

Nằm trên Tỉnh lộ 725, đoạn qua xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), đèo B40 dài hơn 10km được xem là một trong những cung đường hiểm trở bậc nhất khu vực với hàng loạt khúc cua gấp, dốc dài, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Tuyến đường đèo với nhiều khúc cua gấp, dốc dài.

Tuyến đèo này kết nối các xã Bảo Lâm với xã Gia Nghĩa, đồng thời thông ra quốc lộ 20 và quốc lộ 28. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 2 tháng (từ tháng 7/2025 đến nay), trên đèo đã xảy ra ít nhất 4 vụ tai nạn, trong đó có 1 vụ khiến 1 người tử vong, nhiều xe tải và xe đầu kéo bị lật.

Khảo sát thực tế, chính quyền xã Bảo Lâm 5 ghi nhận có tới 6 “điểm đen” thường xuyên xảy ra tai nạn. Nguy hiểm nhất là đoạn Km128+800 đến Km127+800 với nhiều khúc cua gấp kèm dốc dài, cần lắp thêm gờ giảm tốc. Đoạn cầu Đạ Tẻh cũng được đánh giá mất an toàn do hộ lan ngắn, thiếu phản quang, bên dưới lại là vực sâu.

Chỉ hơn 2 tháng đã xảy ra ít nhất 4 vụ, trong đó có 1 vụ chết người.

Ngoài ra, các tuyến đường cứu nạn tại Km125 và Km121+600 đều trong tình trạng không có biển hướng dẫn, không đảm bảo hiệu quả. Nhiều đoạn dốc quanh co như Km124+800 - Km124+900 lại thiếu gương cầu lồi, hộ lan quá ngắn. Đặc biệt, tại Km01 quốc lộ 20 (gần cầu Đồng Nai 4), nhiều khúc cua tay áo không có hộ lan bảo vệ taluy âm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với xe tải trọng lớn.

Trước tình hình trên, UBND xã Bảo Lâm 5 đã kiến nghị tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai các giải pháp cấp bách như bổ sung gờ giảm tốc, lắp biển báo, gương cầu lồi, mở rộng hộ lan, đồng thời nâng cấp các đường cứu nạn nhằm giảm thiểu tai nạn.

Đầu tư 2,5 tỷ đồng khắc phục đèo B40

Trao đổi với Tiền Phong, ông Trương Trung Thắng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoạn đèo B40 có đặc thù đèo dốc lớn (Imax=11%), nhiều đường cong liên tục, bán kính nhỏ nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo ông Thắng, đoạn tuyến này đã được tỉnh đầu tư sửa chữa, nâng cấp trong giai đoạn 2020-2023 với quy mô đường cấp IV miền núi (Bn=7,5m; Bm=5,5m). Trước đó, ngành chức năng nhiều lần kiểm tra, bổ sung gờ giảm tốc, biển báo, đèn chớp vàng… để hạn chế tai nạn. Năm 2023, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng triển khai công trình xử lý điểm đen tai nạn tại Km124+500 - Km124+900, lắp đặt thêm hệ thống cảnh báo và sơn cụm gờ giảm tốc.

Xe sầu riêng lật trên đèo B40.

Cũng theo ông Thắng, ngày 11/9, UBND xã Bảo Lâm 5 đã có văn bản kiến nghị xử lý các vị trí thường xảy ra tai nạn trên đèo B40. Ngay sau đó, Sở Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ phối hợp khảo sát, đánh giá và đề xuất giải pháp khắc phục.

“Kinh phí dự kiến khoảng 2,5 tỉ đồng để lắp đặt hộ lan mềm tại các đoạn cua, bổ sung biển báo, gương cầu lồi, đèn chớp vàng, gờ giảm tốc… nhằm cảnh báo và hướng dẫn giao thông an toàn. Sở cũng đã có văn bản báo cáo Sở Tài chính thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành trong năm 2025", ông Thắng cho hay.