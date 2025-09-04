Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thót tim cảnh xe khách vượt ẩu trên đèo An Khê

Trương Định
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hình ảnh từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy, một chiếc xe khách vượt ẩu trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê làm nhiều người thót tim, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, xử lý.

Ngày 4/9, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã gửi thông báo đến Công ty TNHH Chín Nghĩa (Quảng Ngãi) để làm rõ vụ việc xe giường nằm của doanh nghiệp này có dấu hiệu vượt ẩu trên đèo An Khê.

Sự việc được camera hành trình của một ô tô ghi lại. Clip: Công an

Trước đó, ngày 3/9, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân về việc xe khách giường nằm của nhà xe Chín Nghĩa đã vượt ẩu trên Quốc lộ 19, đoạn qua đèo An Khê. Sự việc này được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Một số người tham gia giao thông cho rằng đây là hành vi nguy hiểm, dễ gây ra tai nạn giao thông. Do đó đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm để răn đe, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Theo quan sát, Phòng CSGT nhận định xe khách trên có dấu hiệu vi phạm lỗi vượt xe trong những trường hợp cấm vượt.

Trương Định
