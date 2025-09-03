Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Bắc Ninh xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ Quốc khánh

Nguyễn Thắng
TPO - Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, từ ngày 30/8 – 1/9, cơ quan này tiến hành xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng vi phạm giao thông.

Theo đó, trong dịp nghỉ Quốc khánh 2/9, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt ra quân, huy động hàng trăm tổ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ vững bình yên trên các tuyến đường.

Từ ngày 30/8 – 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã lập hơn 2.100 biên bản vi phạm, với số tiền xử phạt hơn 8,5 tỷ đồng. Trong đó, các vi phạm chính là nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển số hoặc che lấp biển số.

542753184-122146086350804369-3166617128054201544-n.jpg
Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh kiểm tra phương tiện tham gia giao thông.

Đáng chú ý, trong quá trình tuần tra kiểm soát giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang Nguyễn Đình Nghĩa (SN 2000, trú xã Gia Bình), thu giữ 2,6681 gam Methamphetamine,11 viên ma tuý dạng nén, 3,266 gam Ketamine. Cảnh sát giao thông tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công xã Yên Phong kiểm tra, phát hiện Đàm Văn Quyết (SN 2003, trú tỉnh Cao Bằng) cất giấu một túi nilon chứa tinh thể màu trắng, nghi ma tuý.

Nguyễn Thắng
