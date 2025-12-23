Bắt tạm giam tài xế xe khách lao vào quán nước khiến 2 người tử vong

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chúc Trí - Tấn Minh
TPO - Liên quan đến vụ tai nạn khiến 2 người chết, 1 người bị thương trên Quốc lộ 80, Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Tấn Mảnh. Trước đó, xe khách giường nằm do Mảnh điều khiển đã bất ngờ mất lái, lao thẳng vào nhóm thanh niên đang ngồi uống nước trên lề đường.

Ngày 23/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Mảnh (50 tuổi, ngụ xã Bình An, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

z7357102194669-bff649c00f04f9f139224072868fdca4.jpg
Tài xế Nguyễn Tấn Mảnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 5/12, tài xế Nguyễn Tấn Mảnh lái xe giường nằm từ tỉnh An Giang đi TPHCM. Khi đang chạy trên quốc lộ 80, đoạn qua xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bất ngờ lao sang trái va đâm vào anh H.T.T. (19 tuổi, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp); anh T.Đ.T.T. (18 tuổi) và em H.N.K.M. (17 tuổi, cùng ngụ xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi uống nước trên lề đường.

Hậu quả làm anh T. tử vong tại chỗ và em M. tử vong tại bệnh viện. Còn anh T.Đ.T.T. bị thương nặng. Sau đó, Mảnh đến Công an xã Lấp Vò đầu thú.

z7357102370278-2100925a51dcda68915a9714a722b1d0.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Chúc Trí - Tấn Minh
