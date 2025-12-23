Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn trên quốc lộ khiến 2 người tử vong

TPO - Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ khẩn cấp tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974) để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên quốc lộ 5, khiến 2 người tử vong.

Công an thành phố Hải Phòng vừa quyết định tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, ở xã Lai Khê) để điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn 7 ô tô, xe tải, xảy ra trên quốc lộ 5 một ngày trước.

Theo xác minh bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân do tài xế Nguyễn Văn Thịnh lái ô tô đầu kéo mang BKS 15C-132.14, kéo theo sơ mi rơ-móc gắn biển số 15R-024.15 không chú ý quan sát, đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 7 ô tô trên quốc lộ 5.

Ngay sau khi xảy ra sự cố tai nạn, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, tổ chức cứu hộ, cấp cứu người bị nạn; phân luồng, điều tiết giao thông…

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với các lái xe liên quan cho thấy không có vi phạm, riêng lái xe Trương Mạnh Q do bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện nên chưa kiểm tra được.

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/12, vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ô tô xảy ra tại km 46+500 quốc lộ 5, hướng Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) khiến

2 người chết, 1 người bị thương, 7 phương tiện hư hỏng.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 5 ùn tắc kéo dài khu vực nơi xảy ra sự cố.