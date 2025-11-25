Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quốc lộ 5 qua Hưng Yên thường xuyên ùn tắc hàng cây số

Nhóm PV Thời sự

TPO - Trong mấy ngày nay, Quốc lộ 5 (QL5) đoạn qua Hưng Yên ùn tắc kéo dài, nhiều thời điểm chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng ùn tắc hàng cây số. Nguyên nhân ùn tắc được xác định, do thời gian chờ đèn đỏ tại tại một số nút giao dài, lượng xe tải rẽ vào các khu công nghiệp lớn nối đuôi nhau như "chặn" làn đi thẳng trên QL5.

tp-1.jpg
Trong thời gian qua, QL5 đoạn qua Phố Nối, tỉnh Hưng Yên thường xuyên ùn tắc kéo dài
tp-2.jpg
Trong 2 ngày nay, chiều Hà Nội - Hải Phòng ùn tắc kéo dài hàng ki lô mét.
tp-3-1703.jpg
Trong ngày 24/11, QL5 chiều Hà Nội (mũi tên đỏ) đổ về nút giao QL5 - Phố Nối - Nguyễn Thiện Thuật ùn tắc đến 18h30 vẫn chưa thông. Tình trạng này cũng làm các tuyến đường địa phương giao với QL5 ùn tắc kéo dài.
tp-7.jpg
tp-4.jpg
Ùn tắc khiến các dòng xe con và xe tải nối đuôi nhau đứng cả giờ đồng hồ trên QL5 qua Hưng Yên.
tp-6.jpg
Xe ô tô bị tắc và xếp hàng chiếm hết lòng đường, xe máy phải lách ra vỉa hè để di chuyển.
tp-8.jpg
Ùn tắc trên QL5 cũng đang làm cho xe vận chuyển hàng hóa từ các nhà máy, khu công nghiệp đi tiêu thụ gặp khó khăn khi tiếp cận QL5.
tp-9.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tình trạng ùn tắc trên QL5 xảy ra bắt đầu từ nút giao QL5 - phố Nguyễn Thiện Thuật (đi ga Lạc Đạo), đường Phố Nối (QL39), sau đó kéo dài về phía Hà Nội.
tp-10-3648.jpg
Tuy nhiên, sau khi qua nút giao QL5 - Phố Nối để đi hướng Hải Phòng thì đường lại thông thoáng (hướng mũi tên đỏ). Từ thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng, việc đi lại và công tác tổ chức giao thông, hoạt động các nút đèn tín hiệu tại đây cần phải được xem xét, điều chỉnh lại.

Chiều tối 24/11 thông tin về tình trạng ùn tắc trên QL5, đại điện Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, do lượng xe lưu thông trên QL5 đoạn qua Hưng Yên tăng cao, cùng với đó, tại nút giao QL5 - đường đi ga Lạc Đạo và Phố Nối nhiều xe tải, container rẽ trái để vào khu công nghiệp nhiều dẫn đến tình trạng "bịt" làn xe đi thẳng (hướng Hải Phòng), gây ùn ứ.

Để giải quyết tình trạng trên, thời gian qua Phòng CSGT Hưng Yên đã đóng hướng quay đầu tại nút giao, tuy nhiên do lượng xe đông nên vẫn xảy ra ùn tắc. Giải pháp giải quyết có hiệu quả việc này là sắp tới tại QL5 qua khu vực Phố Nối sẽ xây xong cầu vượt, lúc đó xe đi vào các công nghiệp và xe đi thẳng trên QL5 sẽ không xung đột nhau

Nhóm PV Thời sự
#giao thông #QL5 #Quốc lộ 5 #tỉnh Hưng Yên #Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên #ùn tắc #ùn tắc kéo dài

