Quốc lộ 5 qua Hưng Yên thường xuyên ùn tắc hàng cây số

Chiều tối 24/11 thông tin về tình trạng ùn tắc trên QL5, đại điện Đội CSGT số 1, Phòng CSGT tỉnh Hưng Yên cho biết, do lượng xe lưu thông trên QL5 đoạn qua Hưng Yên tăng cao, cùng với đó, tại nút giao QL5 - đường đi ga Lạc Đạo và Phố Nối nhiều xe tải, container rẽ trái để vào khu công nghiệp nhiều dẫn đến tình trạng "bịt" làn xe đi thẳng (hướng Hải Phòng), gây ùn ứ.

Để giải quyết tình trạng trên, thời gian qua Phòng CSGT Hưng Yên đã đóng hướng quay đầu tại nút giao, tuy nhiên do lượng xe đông nên vẫn xảy ra ùn tắc. Giải pháp giải quyết có hiệu quả việc này là sắp tới tại QL5 qua khu vực Phố Nối sẽ xây xong cầu vượt, lúc đó xe đi vào các công nghiệp và xe đi thẳng trên QL5 sẽ không xung đột nhau