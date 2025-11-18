Cấm cả xe tải và xe khách ở làn một trục Nhật Tân - Nội Bài

TPO - Ngày 18/11 thông tin với PV Tiền Phong, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết lực lượng chức năng sẽ thực hiện cấm cả xe tải và xe khách ở làn số 1 trên trục Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), phương án trước đó là chỉ cấm xe tải. Thời gian thực hiện được Sở Xây dựng cho biết là trong tháng 11.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội thông tin hiện Sở đã thống nhất với đại diện công an thành phố thực hiện cấm xe tải, xe khách (bao gồm cả xe du lịch, xe hợp đồng…) chạy trên làn một tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Với đoạn tuyến bắt đầu thực hiện cấm, Sở Xây dựng cho biết sau khi cùng với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, thấy rằng đoạn từ đường dẫn xuống cầu Nhật Tân đến cầu sông Thiếp (gần nút giao với QL5 kéo dài) các phương tiện ô tô, xe máy đang lưu thông hỗn hợp, đoạn bắt đầu từ cầu sông Thiếp đến nút giao với đường Võ Văn KIệt - QL2 dài khoảng 10 km là phân ra hai phần đường rõ ràng, là đường dành cho ô tô (khai thác theo tiêu chuẩn cao tốc) và đường dành cho phương tiện hỗn hợp (đường đô thị song hành hai bên).

“Do vậy, đối với phần đường dành cho ô tô, rộng 8 làn xe (4 làn mỗi bên) đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấm xe tải, xe khách đi ở làn một” - đại diện Sở Xây dựng nói.

Trục đường Nhật Tân - Nội Bài sẽ thực hiện cấm xe tải, xe khách trong tháng 11/2025. Ảnh: Anh Trọng.

Theo đại diện Sở Xây dựng, để có cơ sở thực hiện và lực lượng chức năng có cơ sở pháp lý để nhắc nhở, kiểm tra, xử phạt phương tiện cố tình đi sai làn khi thực hiện phương án tổ chức, phân luồng giao thông mới, hiện Sở Xây dựng đang giao cho Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông trong tuần này phải lắp đặt xong hệ thống biển báo phân luồng, phân làn.

Trong các biển báo này, có biển thông báo cấm xe tải, xe khách đi ở làn một, biển báo ô tô được chạy tối đa ở làn số một là 100 km/h (hiện nay tối đa là 80 km/h). Công việc này sẽ xong trong tuần này, để việc thực hiện cấm xe tải đi ở làn một trên trục Nhật Tân ! Nội Bài sẽ thực hiện từ tháng 11.

Theo ghi nhận, sau khi có kiến nghị của Cục CSGT, thời gian qua Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng) khẩn trương xây dựng phương án tổ chức giao thông trên tuyến đại lộ Thăng Long (đoạn Km 2+250 - Km 28+200) và đường Võ Nguyên Giáp (từ nút giao từ cầu Nhật Tân đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt - QL2).

Qua khảo sát thực trạng hạ tầng giao thông và lưu lượng xe qua lại ở hai trục đường trên, tổ công tác liên ngành đánh giá, tuyến đường Võ Nguyễn Giáp đủ điều kiện để tổ chức giao thông trong đó có cấm xe tải đi làn một theo đề nghị của Cục CSGT.

Còn trên tuyến đại lộ Thăng Long, tổ công tác cho rằng chưa thể tổ chức giao thông theo hướng cấm xe tải ở làn một, do tuyến đường này đang thực hiện nhiều công trình giao thông theo quy hoạch và kết nối nên việc tổ chức giao thông theo phương án mới chưa thể thực hiện được.