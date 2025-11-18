Cận cảnh các đoạn đường song hành Vành đai 4 Hà Nội nguy cơ vỡ tiến độ

Đại diện UBND thành phố Hà Nội (chủ đầu tư dự án đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô) vừa cho biết, dự án thành phần 2.1 (đường song hành địa phận TP Hà Nội) tính đến cuối tháng 11/2025 đã thi công, thảm bê tông nhựa được khoảng 30 km trên trên tổng số 53 km của dự án. Sản lượng thi công tổng thể đạt khoảng 73,5%.

Về tình hình GPMB, đại diện UBND thành phố Hà Nội cho biết, hiện dự án đã có 98,8% mặt bằng để thi công, tuy nhiên trên toàn tuyến vẫn còn khoảng 9,5 ha (khoảng 1,2%) trải dài tại 18 điểm là đang thi công "xôi đỗ", ngắn quãng với chiều dài 3,9 km. Số diện tích đất chưa được giải phóng thuộc 10 phường, xã.

Từ thực tế trên, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đối với phạm vi mặt bằng đã được giải phóng, bàn giao và không phải xử lý nền đất yếu, chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành cơ bản mặt đường trong năm 2025, với các phần dự án còn vướng mặt bằng phấn đấu hoàn thành mặt đường trong quý I/2026