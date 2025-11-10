Đường song hành Vành đai 4 nguy cơ vỡ tiến độ: Yêu cầu chấm dứt hợp đồng với nhà thầu yếu

TPO - Trước việc đường song hành Vành đai 4 đi qua tỉnh Bắc Ninh có khối lượng thi công thấp nhất trong ba tỉnh, thành phố, ngày 10/11, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã đưa ra các giải pháp cấp bách là điều chuyển khối lượng thi công và chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu yếu.

Theo rà soát mới của Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (Ban Chỉ đạo), hai dự án thành phần xây lắp (làm đường) thuộc dự án đường Vành đai 4 đi qua 3 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã được triển khai thi công. Trong đó, dự án thành phần đường song hành (đường đô thị) dài 113 km đã thi công được hơn 2 năm và có tiến độ hoàn thành cơ bản vào cuối năm 2025; dự án thành phần đường cao tốc trên cao đã khởi công ngày 6/9/2025.

Đường Vành đai 4 và đường song hành hai bên đang thi công đoạn qua tỉnh Hưng Yên - Bắc Ninh. Ảnh: T.Đảng

Với tình hình thi công đường song hành trên địa bàn Hà Nội, Ban Chỉ đạo Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho biết, dự án trên địa bàn Hà Nội dài 57 km (do TP Hà Nội làm chủ đầu tư), tính đến hết tháng 10 sản lượng thi công đạt khoảng 73,5%. Dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên dài hơn 33 km (tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư), sản lượng thi công đạt 64,2%.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, dự án đường song hành dài 25,6 km hiện công tác GPMB đạt tỷ lệ 99,9% (cao nhất trong 3 tỉnh, thành phố). Tuy nhiên, tại Bắc Ninh dự án đường song hành đang gặp phải tình trạng chậm trễ, hiện mới đạt 41,2% (thấp nhất trong 3 tỉnh, thành phố).

Chấm dứt hợp đồng với các nhà thầu yếu

Ngày 10/11, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho biết, tuy mặt bằng dự án đường song hành tỉnh đạt tỷ lệ tốt nhất trong 3 tỉnh, thành phố, nhưng khi có mặt bằng công tác thi công trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn.

“Trong số này có hai khó khăn lớn nhất, đó là thiếu nguồn vật liệu đất đắp, cát, cấp phối đá dăm và năng lực một số nhà thầu tham gia dự án hạn chế về tiềm lực, khả năng huy động các nguồn vật liệu, dẫn đến tiến độ thi công chung của dự án bị ảnh hưởng” - ông Phượng nói.

Đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội đang thảm nhựa và sẽ hoàn thành nhiều đoạn vào cuối năm nay.

Đưa ra hướng tháo gỡ cho hai khó khăn trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng cho rằng, trên địa bàn tỉnh hiện nay việc huy động nguồn cát xây dựng và đắp nền rất khó khăn, các mỏ, trữ sản lượng tích lũy lâu nay đã khai thác gần như đạt ngưỡng, để có cát đắp nền và thi công, hiện các nhà thầu phải đi mua ở nơi xa và công tác vận chuyển hết nhiều chi phí, đẩy giá thành thi công một km đường tăng cao lên nhiều so với hồ sơ trúng thầu. Những khó khăn này khiến nhiều nhà thầu đang thi công cầm chừng hoặc không dám huy động vật liệu ở nơi xa về công trường thi công.

Theo ông Phượng, để tháo gỡ khó khăn này, hiện UBND tỉnh có chủ trương đề nghị Ban Chỉ đạo dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô cho sử dụng vật liệu đất để đắp nền, còn cát chỉ sử dụng cho công việc thi công xây lắp.

Với một số gói thầu, hạng mục không hoàn thành khối lượng thi công, xây lắp như hợp đồng cam kết, ông Phượng đưa ra giải pháp, UBND tỉnh đang yêu cầu Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp số 2 tỉnh Bắc Ninh (đại diện Chủ đầu tư) rà soát, sau đó thực hiện 2 bước để đẩy cải thiện tình hình thi công tại dự án.

Thứ nhất, với nhà thầu không hoàn thành khối lượng xây lắp theo cam kết thì điều chuyển khối lượng công việc, gói thầu cho các nhà thầu khác có năng lực thi công hơn; Thứ hai, với nhà thầu đang có khối lượng thi công thấp và xảy ra tại nhiều gói thầu thì chấm dứt hợp đồng, dừng thi công để tỉnh có phương án bố trí nhà thầu có đủ năng lực vào thi công dự án. Các công việc này phải được thực hiện và hoàn thành trong tháng 11/2025.