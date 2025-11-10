Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tước chứng chỉ của 4 thuyền trưởng hoạt động ở bến 'lậu' trên sông Hồng

Trọng Đảng
TPO - Liên ngành chức năng tại Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện 4 trường hợp chủ bến bãi hoạt động không phép trên sông Hồng. Tổ công tác đã lập biên bản xử lý chủ bến bãi, với 4 tàu thuyền hoạt động tại đây, liên ngành đã tước chứng chỉ lái tàu của 4 thuyền trưởng.

Liên ngành chức năng bao gồm: Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) - lực lượng chức năng tại Sở Xây dựng Hà Nội và chính quyền các địa phương đã phối hợp với Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực II, Chi cục Đăng kiểm số 1 đang thực hiện kế hoạch liên ngành tuần tra, kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2025.

Đại diện tổ công tác liên ngành làm việc với chủ bến bãi và lái tàu được kiểm tra.

Cụ thể, từ 15/7 đến 8/11/2025, tổ công tác liên ngành đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 4 trường hợp chủ bến bãi hoạt động không phép và 4 phương tiện tàu thuyền neo đậu, xếp dỡ, chuyển tải hàng hóa tại vị trí chưa được công bố, cấp phép hoạt động.

Với chủ bãi và đơn vị quản lý tàu thuyền vi phạm, tổ công tác đã lập biên bản dừng hoạt động, xử phạt tổng số tiền hơn 140 triệu đồng. Riêng với 4 thuyền trưởng có tàu vi phạm, tổ công tác đã tước chứng chỉ chuyên môn.

4 thuyền trưởng và tàu bị xử phạt lỗi bốc xếp hàng hoá tại bến bãi không phép (bến bãi lậu), gồm: Bùi Kim Quy (SN 1990, hộ khẩu thường trú (HKTT) xã Sơn Đông, Phú Thọ), thuyền trưởng tàu VP-2968; Lê Văn Dũng (SN 1976, HKTT xã Sơn Đông, Phú Thọ), thuyền trưởng tàu VP-2033; Trần Văn Hoàng (SN 1999, HKTT xã Gia Phong, Ninh Bình), thuyền trưởng tàu NB-8945; Trần Văn Kiến (SN 1985, HKTT xã Liên Minh, Hà Nội), thuyền trưởng tàu HN-2526.

Lực lượng liên ngành đi thực tế, kiểm tra tàu thuyền hoạt động trên sông Hồng.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Hà Nội), đại diện tổ công tác liên ngành cho biết, song song với kế hoạch kiểm tra, xử lý trên, lực lượng liên ngành cũng tiến hành tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về giao thông đường thủy nội địa bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; vận động chủ bến, chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện chấp hành nghiêm quy định về điều kiện hoạt động, bảo đảm an toàn cho hành khách, yêu cầu hành khách mặc áo phao khi đi trên phương tiện.

Đến nay đã có hơn 30 chủ bến bãi ven sông ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường thủy nội địa, không hoạt động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Trọng Đảng
