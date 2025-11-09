Hà Nội mở rộng vùng phục vụ buýt chạy đến các xã phía Tây thành phố

TPO - Sáng 10/11, tuyến buýt số 124 chạy lộ trình từ bến xe Yên Nghĩa đến các trung tâm huyện trước đây như thị trấn Chúc Sơn, thị trấn Kim Bài sẽ hoạt động với hành trình được điều chỉnh mới theo hướng mở rộng đến các xã ở phía Tây TP Hà Nội là xã Hồng Sơn, xã Hoà Phú.

Tuyến buýt được Sở Xây dựng giao cho Công ty cổ phần Xe khách Hà Nội vận hành, hoạt động từ 5h đến 21h hàng ngày.

Theo hành trình được điều chỉnh mới, tuyến buýt có điểm đầu (chiều đi) từ Bến xe Yên Nghĩa, sau đó chạy dọc QL6 - Thị trấn Chúc Sơn - đường đê (đi qua các xã Thụy Hương, Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ) - Trường THCS Phú Nam An - Cầu Hòa Viên - Tỉnh lộ 419 - Trường Mầm non Hồng Sơn - đường liên thôn các thôn Hạ Sở, thôn Đặng (xã Hồng Sơn) - Hồng Sơn (nhà văn hóa thôn Đặng, xã Hồng Sơn).

Xe được vận hành trên tuyến buýt 124 khai trương vào ngày 10/11

Chiều về từ Hồng Sơn (nhà văn hóa thôn Đặng, xã Hồng Sơn) - đường liên thôn các thôn Đặng, Hạ Sở (xã Hồng Sơn) - Trường Mầm non Hồng Sơn - Tỉnh lộ 419 - Cầu Hòa Viên - Trường THCS Phú Nam An - đường đê (đi qua các xã Thụy Hương, Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ) - Thị trấn Chúc Sơn - Quốc lộ 6 - Bến xe Yên Nghĩa.

Thời gian hoạt động, tại Bến xe Yên Nghĩa, tuyến mở bến lúc 5h, đóng bến lúc 21h; tại Hồng Sơn, tuyến mở bến lúc 4h55, đóng bến lúc 20h, tần suất chạy xe 15-20-25 phút/lượt với tổng số 104 lượt xe/ngày.

Tuyến buýt 124 sử dụng dòng xe có sức chứa 22-24 chỗ, ghế ngồi mềm, được trang bị GPS, camera giám sát, bảng điện tử và hệ thống thông báo điểm dừng tự động, mang lại trải nghiệm an toàn, tiện nghi cho hành khách.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết: Việc mở rộng vùng phục vụ của tuyến buýt số 124 đã giải quyết kịp thời nhu cầu của nhân dân dọc trục đường QL6, đặc biệt là các xã Hoà Phú, Hồng Sơn. Đây cũng là việc thực hiện kế hoạch mở rộng vùng phục vụ, kết nối nội đô với các khu dân cư sau khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.