Hoàn thành 18 km đường song hành Vành đai 4 vào cuối năm nay

TPO - Chủ đầu tư dự án đường Vành đai 4 Hà Nội vừa cho biết, sẽ có hai đoạn đường song hành với chiều dài khoảng 18 km được hoàn thành vào cuối năm nay, giúp giảm áp lực cho các tuyến vành đai chạy song song khu vực nội thành.

Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) vừa cho biết, dự án thành phần 2.1 (xây dựng đường song hành Vành đai 4 địa phận TP Hà Nội) tính đến cuối tháng 10/2025 đã thi công, thảm bê tông nhựa được khoảng 30 km trên trên tổng số 53 km của dự án. Sản lượng thi công tổng thể đạt khoảng 73,5%. “Đối với phạm vi mặt bằng được bàn giao và không phải xử lý nền đất yếu chủ đầu tư và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành cơ bản trong năm 2025, hoàn thành toàn bộ đường song hành dài 53km trong Quý I/2026” - lãnh đạo Ban Giao thông Hà Nội thông tin.

Thi công đường song hành đường Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội

Tuy nhiên, để giúp người dân trong khu vực dự án đi lại thuận lợi và giảm áp lực cho các tuyến đường Vành đai trong nội đô chạy song song, Ban Giao thông Hà Nội cho biết, từ nay đến 31/12/2025 chủ đầu tư và các nhà thầu sẽ hoàn thành 2 đoạn dự án đầu tiên để Sở Xây dựng lên phương án tổ chức giao thông, đưa vào sử dụng. 2 đoạn đường này, gồm: Đoạn từ QL32 đến đại lộ Thăng Long và đoạn từ đại lộ Thăng Long đến QL6, tổng chiều dài cả hai đoạn là khoảng 18 km.

Ban Giao thông Hà Nội cũng cho biết, ngoài các tuyến đường khu vực có thể kết nối thuận lợi với đường song hành thì trong đoạn 18 km sẽ hoàn thành vào cuối năm nay sẽ có 2/3 nút giao với chưa thi công. 3 nút giao này bao gồm: Nút giao với QL32, nút giao với đại lộ Thăng Long và nút giao với QL6.

Theo Ban Giao thông Hà Nội, với nút giao với QL32 có thiết kế đi bằng với đường song hành nên về cơ bản khi đường song hành hoàn thành, thông xe, QL32 dễ dàng kết nối. Tuy nhiên với các nút giao với đại lộ Thăng Long, QL6 do là hạng mục thuộc dự án BOT (đường trên cao) chưa thi công nên dịp cuối năm nay đường song hành hoàn thành thì phương tiện ở đại lộ Thăng Long, QL6 vẫn chưa thể kết nối với đường song hành và ngược lại.

Dự án đường song hành (dự án thành phần 2.1) đi trên địa bàn Hà Nội có chiều dài hơn 58,2 km, trong đó có hơn 53 km là đường và hơn 5 km là cầu qua sông. Giai đoạn phân kỳ đầu tư của dự án (giai đoạn 1), đường song hành được xây dựng rộng 24,5 mét (mỗi bên 2 làn xe cơ giới). Thời gian hoàn thành theo kế hoạch là năm 2025.

Đường song hành tại Bắc Ninh gặp khó khăn về nguồn vật liệu

Tại dự án đường song hành Vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (dự án thành phần 2.2), báo cáo tiến độ với Ban Chỉ đạo dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đại diện UBND tỉnh Hưng Yên (chủ đầu tư) vừa cho biết, tỉnh đã hoàn thành xử lý đất yếu đạt 97,64%, đã thảm bê tông nhựa được 22,6 km trên tổng số 33,65 km đi trên địa bàn; sản lượng thi công dự án đến tháng 10/2025 đạt 64,22%.

Với đường song hành Vành đai 4 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (dự án thành phần 2.3), đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh (chủ đầu tư) cho biết, dự án đã thi công, thảm bê tông nhựa mặt đường được khoảng 4,0 km trên tổng số 10,8km đường dự án trên địa bàn, tổng giá trị xây lắp đạt 41,25%.

Một số đoạn đường song hành Vành đai 4 đang thảm nhựa và sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Về tình hình cung ứng vật liệu xây dựng, đất đắp phục vụ dự án đường song hành, đại diện UBND các tỉnh thành cho biết, tại dự án thành phần 2.1 (đường song hành trên địa bàn thành phố Hà Nội) và dự án thành phần 2.2 (đường song hành trên địa bàn tỉnh Hưng Yên), nguồn vật liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu Dự án. Tuy nhiên, với dự án thành phần 2.3 (đường song hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh) đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu, đặc biệt là cát, đất, cấp phối đá dăm phục vụ dự án.

Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh để tìm hướng tháo gỡ, trong đó rà soát trữ lượng các mỏ đất, cát địa phương đang có; cùng với đó cũng đưa ra phương án sẽ động từ các mỏ vật liệu ở các tỉnh lân cận nếu trên địa bàn tỉnh không đáp ứng được.