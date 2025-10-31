Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hưng Yên khởi công tuyến đường 5.000 tỷ đồng nối phường Thái Bình với Phố Hiến

Quỳnh Như - Trọng Đảng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 31/10, UBND tỉnh Hưng Yên đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối phường Phố Hiến. Đây là công trình đầu tiên nối trực tiếp giữa hai đô thị lớn nhất của Hưng Yên sau mở rộng. Dự án có tổng mức đầu tư 4.927 và được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh.

img-9930-8721.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức ấn nút khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên cho biết: Tuyến đường có tổng chiều dài 24,8 km, điểm đầu tại nút giao với Quốc lộ 10 thuộc phường Thái Bình, điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc, xã Ngự Thiên, tỉnh Hưng Yên. Tuyến đường đi qua 7 xã, phường gồm: Thái Bình, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La và Ngự Thiên.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, có đường song hành hai bên, tải trọng thiết kế các công trình trên tuyến HL93. Dự án xây dựng đồng bộ hệ thống cầu, cống, mương thủy lợi, cây xanh, điện chiếu sáng, đèn tín hiệu và các hạng mục an toàn giao thông, với bề rộng giải phóng mặt bằng trung bình khoảng 60 m.

1.jpg

Tập trung máy móc chuẩn bị thi công tuyến đường.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh và một phần hỗ trợ của Trung ương, thời gian thi công trong giai đoạn từ 2025-2028. Dự án được chia làm hai giai đoạn thi công, trong đó giai đoạn 1, thực hiện từ nút giao Quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu, dài 18,8 km, tổng kinh phí 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2, từ nút giao Đồng Tu đến đê Hữu sông Luộc.

"Dự án có mục tiêu hình thành tuyến giao thông huyết mạch, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 10 và Quốc lộ 39, rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực trung tâm phường Thái Bình đi trung tâm phường phố Hiến nhanh và thuận tiện nhất, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch trên địa bàn tỉnh" - ông Khánh phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, đây là tuyến đường huyết mạch, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các địa phương, các tiểu vùng ở khu vực phía đông nam của tỉnh, với trung tâm hành chính và khu vực phía Tây Bắc, Đông Bắc (Thái Bình cũ) của tỉnh Hưng Yên.

3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại lễ khởi công.

Theo ông Nghĩa, đầu tư cho hạ tầng được tỉnh xác định là khâu quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp địa phương tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới. Đầu tư tốt cho hạ tầng sẽ giúp tăng tốc độ lưu thông, tăng cường kết nối và giao thương hàng hóa là giải pháp hiệu quả nhất, xóa khoảng cách và phát triển kinh tế các vùng miền.

Quỳnh Như - Trọng Đảng
#Hưng Yên #đường cao tốc #Thái Bình #Phố Hiến #giao thông #xây dựng đường #phát triển kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục