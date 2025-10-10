Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Thông xe đường ven biển vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng qua tỉnh Hưng Yên

Trọng Đảng-Quỳnh Như
TPO - Sáng 10/10, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thông xe dự án tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn. Đây là công trình giao thông nối 3 tỉnh, thành phố là: Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình. Công trình còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội đối với tỉnh Hưng Yên và các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong khu vực, hình thành trục đường giao thông chính ven biển.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh, công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển khu kinh tế của tỉnh, tạo động lực, thời cơ mới cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên mới sau sáp nhập.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh được triển khai nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ, mở rộng quỹ đất cho đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua, đồng thời tạo thuận lợi trong cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Tuyến đường có tổng chiều dài 35,5 km, trong đó điểm đầu tại Km9+00, giao với Quốc lộ 37 mới tại Km2+384,15; điểm cuối tại Km44+500, đấu nối với đường đầu cầu vượt sông Hồng tại xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên. Công trình cầu vượt sông Hồng dài khoảng 2,195 km, nối liền tuyến đường bộ ven biển tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ), tạo sự liên thông toàn tuyến ven biển Bắc Bộ.

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (TCVN 4054:2005), vận tốc thiết kế 80 km/h. Đây là dự án nhóm A, được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT).

Tổng mức đầu tư của dự án là 4.838 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương là 1.100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác là 2.650 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư BOT là 1.088 tỷ đồng.

anh-2-6031.jpg
Thông xe tuyến đường bộ ven biển tại Hưng Yên.

Đến nay, toàn bộ các công trình cầu, cống trên tuyến đã cơ bản hoàn thành (chỉ còn một số hạng mục lan can đang được hoàn thiện, chỉnh sửa); nền đường đã hoàn thành đến lớp bê tông nhựa dưới; hiện đang triển khai thi công lớp bê tông nhựa trên, đồng thời lắp đặt hệ thống an toàn giao thông và hoàn thiện nhà điều hành trạm thu phí.

Trọng Đảng-Quỳnh Như
