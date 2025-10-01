Lũ vượt báo động 3, Hưng Yên yêu cầu trực đê 24/24, có phương án di dời dân

TPO - Chiều 1/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã có công điện yêu các sở ngành, xã phường lập tổ công tác trực đê và có phương án di dời dân khi được yêu cầu. Chỉ đạo được đưa ra sau khi lũ trên các sông trong đó có sông Trà Lý, sông Hồng và sông Luộc vượt báo động I, II và III.

Công điện cho biết, đến chiều 1/10, mực nước lũ trên các sông đang lên rất nhanh, lúc 13h trên sông Trà Lý tại trạm Quyết Chiến là 4,50m (trên báo động III: 0,60m), tại trạm Thái Bình 3,17m (cao hơn báo động II: 0,37m); trên sông Hồng tại trạm Hưng Yên là 5,77m (trên báo động I: 0,27m), trên sông Luộc tại trạm Triều Dương là 5,22m (trên báo động I: 0,32m).

“Hiện mực nước sông vẫn còn tiếp tục lên, diễn biến lũ rất phức tạp. Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do lũ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh ra lệnh báo động cấp III trên sông Trà Lý và báo động cấp I trên triền sông đê Tả Hồng, đê Hữu Luộc, đê Hữu Hóa, đê cửa sông Hữu Hóa từ 14h00 ngày 1/10/2025” – Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công ty thủy lợi, thủy nông thực hiện nghiêm một số nội dung cấp bách.

Trong đó, tuần tra, canh gác đê điều cả ngày, đêm theo lệnh báo động cấp III trên sông Trà Lý; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu theo phương châm “Bốn tại chỗ”; kiểm tra, rà soát các hộ dân sinh sống trong các bờ bao, đê bối, phải triển khai ngay phương án di dời người và tài sản vào trong đê chính nếu thấy không an toàn.

Đối với các tuyến sông đê Tả Hồng, Hữu Luộc, Hữu Hóa và tuyến đê cửa sông Hữu Hóa, Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, Giám đốc các Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi gồm: Tỉnh Hưng Yên, Bắc Thái Bình và Nam Thái Bình thực hiện tuần tra, canh gác đê theo lệnh báo động cấp I; tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những diễn biến, hư hỏng của đê, kè, cống do lũ gây ra.

Khẩn trương thu hoạch cây trồng, vật nuôi ở khu vực bãi thấp ven sông, cửa sông đã đến thời kỳ thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại do việc xả lũ hồ chứa gây ra; dừng tất cả các hoạt động của các bến đò ngang trên triền sông Trà Lý;

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thông báo cho các phương tiện giao thông đường thủy lưu thông trên các tuyến sông về tình hình nước lũ lên cao để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và công trình cầu, cống, đê, kè; Rà soát các điểm xung yếu, các vị trí đê điều có mái kè là mái đê, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng có khả năng xuất hiện các sự cố.