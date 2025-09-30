Hưng Yên có 300 căn nhà bị hư hại, 870 ha lúa bị đổ do mưa lốc

TPO - Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên đã có báo cáo nhanh về tình thiệt hại do mưa bão số 10. Ngoài thiệt hại về người, tỉnh có 300 căn nhà bị hư hỏng và khoảng 870 ha lúa bị đổ.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên cho biết, các đơn vị chức năng đang tổ chức thống kê thiệt hại về tài sản. Tính đến thời điểm 16h ngày 29/9, thống kê ban đầu có 300 công trình nhà, mái tôn tại xã Thái Thụy, Thái Ninh bị hư hại.

Toàn tỉnh có khoảng 870 ha lúa bị đổ; diện tích đầm nuôi trồng thủy sản nằm trên địa bàn các xã: Đông Tiền Hải, Đồng Châu, Thái Ninh bị ngập là 50 ha; có 28 cột điện, 1 trạm biến bị gãy, đổ…

Một ngôi nhà ở Hưng Yên bị tốc mái, được chính quyền và quân đội hỗ trợ dựng lại.

Báo cáo cho biết, đã có 2 người bị thiệt mạng, số người bị thương là 11 người (tăng thêm 2 người so với thời điểm 14h chiều 29/9); các trường hợp người bị thiệt mạng và bị thương nằm trên địa bàn các xã Thái Thụy, Thái Ninh…

Mưa cũng lớn cũng làm nước các con sông tại Hưng Yên dâng cao, tại sông Hồng đoạn qua xã Minh Tân đã dâng cao dương 2,9 mét, tình trạng này đã gây tràn bờ bao phía thượng lưu Cống Tân Ấp, kéo dài khoảng 50m; sự việc sau đó đã được xử lý theo phương án “bốn tại chỗ".

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Thận và lãnh đạo các Sở, ban ngành tỉnh Hưng Yên đã xuống các địa phương để thăm hỏi, động viên gia đình bị thiệt hại; chỉ đạo khắc phục mưa bão.

Để hạ mực nước đồng ruộng và các con sông, trong chiều 29/9, lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu, Sở NN&MT tỉnh chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi vận hành tối đa công suất các trạm bơm để tiêu nước trong hệ thống đồng ruộng. Cùng với đó, có phương án bơm tiêu úng để đề phòng mưa lớn gây ngập úng cho lúa và hoa màu, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu đô thị; UBND các xã, phường chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương khơi thông dòng chảy, triệt để tiêu thoát nước trong hệ thống đồng ruộng và bảo vệ sản xuất.