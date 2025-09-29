26 người chết và mất tích, 46 người bị thương do bão Bualoi

TPO - Bão Bualoi đã khiến 13 người bị chết, 13 người mất tích, 46 trường hợp bị thương, tính đến 15h chiều nay (29/9). Ninh Bình và Hưng Yên là hai địa phương gánh chịu thiệt hại lớn nhất về người.

Theo số liệu tính đến 15h chiều 29/9, bão Bualoi đã khiến 13 người chết, trong đó Ninh Bình là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 9 trường hợp thiệt mạng do dông lốc, Hưng Yên cũng có hai trường hợp chết vì dông lốc. Huế và Thanh Hoá, mỗi tỉnh có một người.

Ninh Bình cũng là tỉnh có nhiều người bị thương nhất. Trong số 46 trường hợp bị thương, tỉnh có 18 người. Hưng Yên và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh có 9 người bị thương. Quảng Trị có 5 người, Hải Phòng và Lào Cai mỗi tỉnh 2 người, Huế có một trường hợp.

Trong 13 trường hợp mất tích, có 12 người ở Quảng Trị, là nạn nhân trong sự cố hai tàu bị trôi dạt, Đà Nẵng cũng có một trường hợp mất tích. Ngoài ra, 8 người bị mất liên lạc trên vùng biển Gia Lai vẫn chưa có thông tin.

Nghệ An tan hoang sau bão Bualoi.

Với sức mạnh đổ bộ cấp 10-11, giật cấp 13-14, bão Bualoi cũng gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất cho các địa phương với 44.230 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, chủ yếu ở Hà Tĩnh, 824 nhà bị ngập, nặng nhất là Nghệ An. Trong đó có sự cố 65.000m2 mái tôn nhà máy, văn phòng tại khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái.

Về nông nghiệp, gần 6000ha lúa, hoa màu và 1338ha thuỷ sản bị ngập, thiệt hại. Bão cùng gây ngập lụt, ách tắc giao thông tại 36 điểm ngầm tràn trên đường quốc lộ, ngập một số tuyến đường tỉnh, xuất hiện tình trạng sạt lở, ngập chia cắt tại một số ngầm tràn trên các tuyến đường giao thông nông thôn tại Hà Tĩnh và Quảng Trị, Đà Nẵng và Nghệ An.

Bão Bualoi cũng tàn phá hệ thống đê điều ở nhiều địa phương như Ninh Bình, Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Trị, làm sạt lở bờ kè, bờ sông ở Thanh Hoá, Nghệ AN, Quảng Trị và Huế.

Cơn bão này cũng gây mất điện diện rộng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thanh Hoá. Hệ thống cây xanh, cột điện, cột viễn thông cũng bị ngã đổ tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục khắc phục và thống kê thiệt hại.

Bão Bualoi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ đất liền nước ta từ đầu năm nay với cường độ thời điểm đổ bộ cấp 10-11, giật cấp 13-14, mạnh hơn cơn bão Kajiki đổ bộ ngày 25/8. Những nơi ghi nhận gió mạnh nhất là Hoành Sơn (Hà Tĩnh) cấp 11, giật cấp 14, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 10, giật cấp 14, Diễn Châu (Nghệ An) cấp 11, giật cấp 13.

Bão đã gây mưa lớn từ trải dài từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và miền Bắc với lượng mưa phổ biến từ mưa 200-400mm, riêng Huế từ 300-600mm. Một số nơi có mưa trên 500mm như Xuân Bình (Thanh Hóa) 681mm, Hủa Na (Nghệ An) 595mm, Đồng Lâm (Quảng Trị) 593mm, Bạch Mã (Huế) 857mm, Phú Xuân (Huế) 695mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng) 527mm.

Dự báo, từ chiều tối 29/9 đến ngày 30/9, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ và Lào Cai tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa thời gian này có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Tình hình lũ trên các sông miền Bắc, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh còn diễn biến phức tạp.