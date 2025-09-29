Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ, học trực tuyến tránh bão số 10

Đỗ Hợp
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều trường đại học đã thông báo cho sinh viên nghỉ học hoặc học trực tuyến trong ngày 29/9 và 30/9, để tránh ảnh hưởng của mưa bão số 10 (bão Bualoi).

Tại Hà Nội, trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, căn cứ diễn biến phức tạp và nguy cơ ngập úng có thể xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi, để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, trường thực hiện hình thức học trực tuyến ngày 29/9 đối với các bậc học, các hệ đào tạo: sinh viên đại học chính quy, sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép), học viên các lớp Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Đối với các học phần chung mời giảng, Phòng Đào tạo và Người học thông báo trực tiếp đến các giảng viên kế hoạch giảng dạy trực tuyến. Đối với các học phần do các Khoa đào tạo phụ trách, Trưởng các đơn vị chủ động thông báo cho giảng viên và sinh viên biết, thực hiện.

Các giảng viên chủ động hình thức giảng dạy trực tuyến: Zoom meeting, MS Teams, Google classroom... và thông báo trực tiếp cho sinh viên, học viên biết, thực hiện.

Trường Đại học Việt Nhật- Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tới tất cả các lớp học bậc đại học và thạc sĩ tại Trường chuyển sang hình thức trực tuyến trong ngày 29/9. Với số sinh viên đang ở Hòa Lạc, đề nghị phòng đào tạo và Công tác sinh viên mở giảng đường, tạo điều kiện cho các em truy cập mạng Internet và học trực tuyến

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng quyết định cho toàn bộ các lớp hệ đại học chính quy học ngày 29/9 chuyển sang hình thức trực tuyến. Các em sinh viên chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đường truyền để tham gia học tập theo thời khóa biểu.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tới sinh viên, từ chiều 29/9 đến hết ngày 30/9, toàn bộ các lớp có lịch học trong thời gian này sẽ chuyển đổi hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến.

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) thông báo để đảm bảo kế hoạch đào tạo, căn cứ tình hình thời tiết, ngày 29/9, nhà trường không tổ chức các hoạt động dạy học. Ngày 30/9, đối với đào tạo đại học hệ chính quy và sau đại học: Các trường, khoa, viện thực hiện việc dạy học trực tuyến đối với các lớp lý thuyết; tạm dừng việc dạy học đối với các lớp thực hành, thí nghiệm.

Trường giao Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo cho giảng viên, sinh viên qua cổng cán bộ, cổng sinh viên, website, phần mềm iOffice và các fanpage của trường; giao Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến đảm bảo hệ thống dạy học trực tuyến để phục vụ công tác đào tạo; hỗ trợ giảng viên tạo lớp học và quản lý dạy học trực tuyến.

Tương tự, trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) yêu cầu giảng viên, người học các lớp học phần chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trên hệ thống LMS vào ngày 29/9. Từ ngày 30/9, căn cứ tình hình hoàn lưu sau bão, nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Trường Đại học Hồng Đức yêu cầu sinh viên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và thông báo của trường; hạn chế đi lại trong thời điểm mưa to, gió lớn; đảm bảo an toàn nơi ở, ký túc xá và khu vực sinh hoạt.

Trường Đại học Nghệ An thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến vào ngày 29/9. Giảng viên căn cứ vào diễn biến thời tiết và tính chất của môn học để thông báo kịp thời cho người học nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Trường Đại học Hà Tĩnh cũng thông báo nghỉ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên trong ngày 29/9.

Đỗ Hợp
#học trực tuyến #bão số 10 #đại học Hà Nội #đào tạo trực tuyến #an toàn mùa bão #giáo dục trực tuyến #dịch bệnh

Xem thêm

Cùng chuyên mục