Tiếng Anh Global Success: Từ chủ trương đến lớp học hiệu quả

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”, hướng tới việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi. Trong tinh thần của Chương trình GDPT 2018, sách giáo khoa và học liệu số đang trở thành “hệ sinh thái” đồng hành cùng giáo viên, dẫn dắt quá trình học tập của học sinh theo hướng phát triển năng lực, cá nhân hóa và thích ứng với từng bối cảnh lớp học. Bộ sách Tiếng Anh Global Success cùng hệ thống tài nguyên số đồng bộ là một ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận này.

Bộ sách giáo khoa đáp ứng bộ kỹ năng 4Cs cho học sinh

Đánh giá về quá trình giảng dạy với bộ sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success, cô Nguyễn Thanh Ngọc – giáo viên môn Tiếng Anh, Trường Trung học phổ thông Gia Lộc (Hải Phòng), cho rằng điểm khác biệt nổi bật nhất của bộ sách nằm ở triết lý tiếp cận ngôn ngữ mang tính hiện đại và thực tiễn.

Thực tiễn giảng dạy cho thấy, Tiếng Anh Global Success không chỉ cung cấp học liệu chất lượng mà còn góp phần phát triển năng lực toàn diện cho học sinh theo Chương trình GDPT 2018, đặc biệt là bộ kỹ năng 4Cs: Critical Thinking (Tư duy phản biện) – Creativity (Sáng tạo) – Communication (Giao tiếp) – Collaboration (Hợp tác).

Giáo viên chia sẻ những trải nghiệm tích cực cùng SGK Tiếng Anh Global Success và ứng dụng GlobalSpeak – bộ đôi hỗ trợ đắc lực cho dạy học tiếng Anh thời đại số.

Bộ sách được biên soạn có tính hệ thống, kiến thức thiết kế khoa học, phù hợp với từng cấp độ học sinh. Tuy nhiên, để tiếng Anh được sử dụng rộng rãi trong nhà trường, ngành giáo dục vẫn đối mặt với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao năng lực giáo viên và bảo đảm hạ tầng. Trong bối cảnh đó, việc sách giáo khoa đi kèm hệ sinh thái tài nguyên số đồng bộ được xem là một hướng đi quan trọng.

Ứng dụng số “Việt hóa” mô hình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

Cô Phạm Thị Linh Chi – giáo viên môn Tiếng Anh, Tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt (phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết: “Điều tôi ấn tượng nhất là tính đồng bộ và định hướng sư phạm rõ ràng của hệ sinh thái học liệu đi kèm. Đây không chỉ là sản phẩm công cụ số đơn lẻ, mà là một hệ thống giải pháp hỗ trợ đổi mới dạy học môn Tiếng Anh theo hướng phát triển năng lực”

Trong hệ sinh thái đó, ứng dụng GlobalSpeak nổi bật như một giải pháp công nghệ giáo dục toàn diện, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (đơn vị thành viên NXB Giáo dục Việt Nam) phát triển, bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success. Ứng dụng AI và các công cụ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường phổ thông Việt Nam.

Với công nghệ nhận diện giọng nói, phản hồi tức thì và kho ngữ liệu phong phú, học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi, theo nhịp độ và năng lực cá nhân – đúng với tinh thần “học tập suốt đời” của chương trình giáo dục mới.

Cô Phạm Thị Linh Chi giảng dạy theo phương pháp hiện đại, ứng dụng công nghệ, tăng cường tương tác để nâng cao hiệu quả học tập.

Đối với giáo viên, GlobalSpeak góp phần chuyển vai trò từ “người truyền đạt” sang “người hướng dẫn và kiến tạo trải nghiệm học tập”. Ứng dụng cung cấp dữ liệu học tập chi tiết, giúp giáo viên theo dõi tiến trình, nhận diện điểm mạnh – điểm yếu của từng học sinh, từ đó điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, hỗ trợ cá nhân hóa vì sự tiến bộ thực chất của người học.

Từ góc độ chuyên môn, cô Linh Chi nhận định Tiếng Anh Global Success có triết lý hiện đại, tính hội nhập cao, được xây dựng trên Thang đánh giá năng lực tiếng Anh toàn cầu (GSE), tương thích với CEFR và định hướng Chương trình GDPT 2018, qua đó góp phần “Việt hóa” mô hình học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Góc nhìn phụ huynh: Dễ tiếp cận, giảm áp lực học thêm, hình thành năng lực số

Không chỉ giáo viên, phụ huynh cũng đang chứng kiến những thay đổi trong cách con em học tiếng Anh với sự hỗ trợ của ứng dụng số.

Chị Trần Ánh Vân, có con đang học tại Trường Tiểu học Trung Hoà (phường Yên Hoà, Hà Nội) cho biết: bộ sách Tiếng Anh Global Success đi kèm ứng dụng GlobalSpeak tạo thành một gói học liệu đồng bộ, mang đến cách học ngoại ngữ mới mẻ qua trải nghiệm, qua tương tác và cảm hứng.

Chị Trần Ánh Vân – phụ huynh có con đang theo học tại Trường Tiểu học Trung Hoà (phường Yên Hoà, Hà Nội).

Theo chị Vân, GlobalSpeak đáp ứng đồng thời ba yêu cầu quan trọng trong giáo dục hiện nay:

Đổi mới phương pháp dạy học: Ứng dụng tạo môi trường học tập năng động. Con chị thường xuyên luyện phát âm qua các bài hội thoại ảo, tự nghe lại giọng mình và sửa sai nhờ phản hồi của hệ thống AI – điều mà gia đình đánh giá là “thú vị và hiệu quả hơn nhiều so với cách học truyền thống”.

Đổi mới kiểm tra và đánh giá: GlobalSpeak ứng dụng AI đánh giá kỹ năng Nghe – Nói khách quan, minh bạch và bám sát chuẩn năng lực; phụ huynh có thể theo dõi tiến bộ của con, giảm áp lực học thêm.

Hình thành năng lực số và khả năng tự học: Ứng dụng cho phép con chủ động theo dõi tiến độ, tự đặt mục tiêu và hình thành thói quen học đều đặn, phát triển phản xạ ngôn ngữ nhanh nhạy hơn, tự tin hơn.

“Điều quý giá nhất là con tôi không còn sợ tiếng Anh, mà thấy nó gần gũi, thú vị và hữu ích.”, chị Vân chia sẻ.

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới việc sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường, các hệ sinh thái kết hợp sách giáo khoa, tài nguyên số và ứng dụng AI như Tiếng Anh Global Success và GlobalSpeak cho thấy hướng tiếp cận mới trong dạy, học và đánh giá. Để các giải pháp này phát huy hiệu quả, vẫn cần tăng cường hỗ trợ về hạ tầng và tập huấn cho giáo viên.