Hai trận bão trong 1 tháng, người dân Hà Tĩnh kiệt quệ, khóc nghẹn giữa căn nhà đổ nát

TPO - Vừa chịu thiệt hại nặng trong cơn bão số 5, người phụ nữ ở Hà Tĩnh bật khóc khi ngôi nhà cấp 4 tiếp tục bị tốc mái, gãy đổ sau trận cuồng phong.

Nước mắt sau bão

Sáng 29/9, bà Võ Thị Tình (SN 1975, trú tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang, tỉnh Hà Tĩnh) tất bật thu dọn những tài sản bị hư hỏng, ẩm ướt sau khi bão số 10 quét qua. Căn nhà nhỏ rộng khoảng 80m² của bà Tình bị tốc mái hoàn toàn, một số bức tường bị gió mạnh xô đổ, gạch vỡ văng tung tóe khắp nền nhà. Toàn bộ tài sản bên trong, từ giường chiếu, đồ điện đến lương thực đều ẩm ướt. Bà Tình có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất cách đây 16 năm, còn người con trai đang đi làm việc tại Đà Nẵng.

Ngôi nhà bà Bình bị bốc dỡ toàn bộ phần mái nhà vừa được sửa.

Bà Tình cho biết, đây đã là cơn bão thứ hai trong vòng một tháng qua gây thiệt hại nặng nề cho gia đình. Trước đó, bão số 5 cũng khiến ngôi nhà bị tốc mái, buộc bà phải nhờ đến sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, hàng xóm và người thân để sửa chữa.

“Tôi vừa mới lợp lại mái, ổn định được chút ít thì bão số 10 lại ập đến, cuốn phăng toàn bộ phần mái nhà một lần nữa. Giờ không biết lấy tiền đâu mà sửa lại vì thiệt hại quá lớn”, bà Tình bật khóc nói.

Đứng giữa căn nhà đổ sập, bà Tình kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cơn bão đổ bộ. Theo đó, từ khoảng 20h đêm 28/9, gió bắt đầu gầm rú dữ dội, từng cơn quật mạnh khiến mái tôn rung lên bần bật. Bên ngoài, mưa như trút nước.

Bà Võ Thị Tình bật khóc.

Mỗi giờ, sức gió của bão tăng lên, vì biết mái tôn của ngôi nhà không thể chống trụ nổi, bà Tình cố gói gém chăn màn, đồ đạc rồi đến nhà hàng xóm trú ẩn trong đêm. Tuy nhiên khi trở về, ngôi nhà đã lâm cảnh màn trời chiếu đất.

“Khoảng 22h đêm, tôi di chuyển sang nhà hàng xóm vì khi đó ngôi nhà không còn trụ vững trước sức gió. Đến khoảng 23h nhà bị tốc mái hoàn toàn, sau đó phần tường cũng bị gãy đổ. Khi gió giảm nhẹ, tôi chạy về nhà xem thì nhà đã rơi cảnh màn trời chiếu đất", bà Tình kể lại.

Theo bà Tình, ngôi nhà cấp 4 là tài sản duy nhất của bà Tình sau nhiều năm tằn tiện dựng nên. “Giờ thì tất cả chẳng còn gì, mái tôn, tường gạch đều đổ sập, đồ đạc trong nhà ướt hết. Tôi không còn chỗ để ở”, bà Tình nghẹn ngào.

“Bão quá mạnh, quần thảo suốt nhiều giờ…”

Hàng chục hộ dân tại thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cũng chịu thiệt hại nặng nề sau khi cơn bão số 10 đổ bộ. Ghi nhận tại hiện trường, cây cối trong khu vực bị gió quật gãy đổ la liệt, nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tại Trường Tiểu học Kỳ Khang, nhiều hạng mục mái che cũng bị gió bão làm hư hỏng nặng. Một số khu vực bị gãy đổ, tốc mái hoàn toàn, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất phục vụ dạy và học của nhà trường.

Dù bão đã đi qua, nhưng nhiều người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng. Suốt đêm 28/9, gần như không ai trong thôn Sơn Hải có thể chợp mắt.

“Đêm qua, khi bão vào, không ai ngủ nổi vì tiếng gió rít từng hồi, mái tôn bị gió giật va đập mạnh. Gió quần quật suốt đêm đến tận rạng sáng vẫn chưa ngớt. Đặc biệt, cơn bão này rất nguy hiểm khi đổi hướng gió bất ngờ. Gia đình tôi cứ tưởng đã yên, nhưng sau khi gió lặng được khoảng 30 phút, bão lại tiếp tục nổi lên và cuốn bay toàn bộ phần mái ngói,” ông Nguyễn Cường (SN 1968, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) bàng hoàng kể lại.

Ngôi nhà cấp 4 của gia đình ông Cường bị tốc hai phần mái, khiến cả nhà rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Theo ông, cơn bão số 10 lần này còn mạnh hơn cả bão số 5 vừa qua. Việc liên tiếp hứng chịu hai trận bão lớn trong thời gian ngắn đã khiến cuộc sống của nhiều hộ dân rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn trầm trọng.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Cường bị thiệt hại nặng sau bão.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi đổ bộ đã khiến một người dân tử vong và 9 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 42.963 ngôi nhà bị hư hỏng, trong đó nhiều xã thiệt hại lớn như Can Lộc, Cẩm Bình, Đông Kinh, Đồng Tiến. Hà Tĩnh có gần 1.000ha hoa màu đổ ngã, 158ha thủy sản bị ngập, 20 tấn cá lồng tại Kỳ Hoa bị chết; hệ thống đê điều hư hỏng nghiêm trọng, sạt lở xảy ra tại Cẩm Nhượng, Hội Thống, Thạch Khê, Mai Phụ…

Về điện lực, tỉnh này có 1.151 cột điện bị gãy đổ, toàn tỉnh mất điện từ đêm 28/9, hiện mới cấp lại cho 4 xã, phường. Lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng lớn với 167 điểm trường tốc mái, hư hỏng; 12 cơ sở y tế cũng bị tàn phá; nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập sâu, sạt lở taluy, cây xanh gãy đổ chia cắt cục bộ, đặc biệt quốc lộ 8 và quốc lộ 15.

Tại Khu Kinh tế Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 bị bay 50.000m2 tôn; Cảng Việt - Lào sập 4 băng tải, tốc mái 4 kho chứa hàng khoảng 12.000m2. Còn tại Công ty VG, theo ngành chức năng Hà Tĩnh, nếu hôm nay không có điện, toàn bộ pin trên băng chuyền sẽ hỏng và gây thiệt hại hơn 110 tỷ đồng.