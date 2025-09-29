Xã ở Quảng Trị tan hoang sau bão số 10, nhiều nhà chỉ còn trơ khung

TPO - Chỉ vài giờ sau khi bão số 10 quét qua, xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị) tan hoang. Dọc QL1A đoạn qua địa bàn, cột điện, cây cối gãy đổ ngổn ngang; mái tôn, ngói vỡ vương vãi khắp nơi.

Sáng 29/9, phóng viên Tiền Phong có mặt tại xã Phú Trạch – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh Quảng Trị trong bão số 10. Theo ghi nhận, nhiều ngôi nhà ở đây tốc mái hoàn toàn, chỉ còn trơ khung trong mưa gió sau bão.

Một ngôi nhà ở xã Phú Trạch bị tốc mái.

Ngôi nhà của bà Trịnh Thị Mừng (71 tuổi, thôn Đông Hưng) hư hỏng nặng, đồ đạc lẫn trong bùn đất và ngói vỡ.

“Cả đêm tôi phải chạy sang nhà con trai tránh bão. Đến sáng trở về nhà thì chẳng còn chi nữa; lúa và tài sản đều ướt hết. Xót lắm!” - bà Mừng nghẹn giọng.

Trong các khu dân cư, nhiều hộ dân vẫn bàng hoàng sau đêm bão. Gương mặt ai nấy hốc hác, mệt mỏi vì thức nghe gió gào, mái tôn loảng xoảng suốt đêm. Sáng ra, người dân vội vã dọn dẹp sau bão để ổn định cuộc sống.

Dãy cột điện bị gãy đổ.

Ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Phú Trạch cho biết: Bão đi qua nhưng mưa lớn vẫn kéo dài. Trong đêm, lực lượng chức năng đã khẩn trương dọn cây đổ, đảm bảo an toàn cho QL1 và các tuyến đường liên thôn.

“Trước mắt có 2 thuyền của ngư dân bị sóng đánh chìm. Nhiều cột điện, cây xanh bị gãy đổ, hàng chục ngôi nhà tốc mái. Thiệt hại ước tính rất lớn” - ông Cảnh nói.

Một cửa hàng bị bão "vò nát".

Đến sáng nay, xã Phú Trạch vẫn ngổn ngang. Nhiều mái tôn còn treo lơ lửng trên ngọn cây; dây điện vắt chằng chịt, mảnh vỡ vương vãi khắp đường.

Người dân vừa tất bật dọn dẹp trong nỗi lo về hành trình khắc phục hậu quả bão số 10.