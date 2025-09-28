Khoảng 4-5 giờ sáng 29/9 là thời gian nguy hiểm nhất của bão số 10

TPO - Chiều nay (28/9), do ảnh hưởng của bão số 10 di chuyển dọc ven biển, Hà Tĩnh đã ghi nhận gió giật cấp 13, Huế có nơi mưa trên 570mm, trong khi lũ trên sông Chu ở Thanh Hoá lên mức báo động 3. Dự báo đêm nay, rạng sáng mai là thời điểm bão đổ bộ, mưa lớn còn kéo dài đến 29/9 ở khu vực Đà Nẵng đến Hà Tĩnh, kéo dài đến đêm 30/9 ở miền Bắc, Thanh Hoá và Nghệ An.

Vào 17h chiều nay, tâm bão cách Bắc Quảng Trị khoảng 110km về phía đông với sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15.

Từ chiều nay, bão có xu thế di chuyển chậm lại, trong những giờ tới, tốc độ của bão khoảng 20-25km. Dự báo trong đêm nay, bão tiếp tục di chuyển tốc độ 20-25km/h, đi vào đất liền nước ta.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, với quỹ đạo như hiện nay, khoảng 1 giờ sáng 29/9, tâm bão sẽ chạm bờ, khoảng 4-5 giờ sáng 29/9 là thời gian cao điểm của gió mạnh và mưa lớn, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất của bão số 10.

Nhận định mới nhất cho thấy, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão là Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ). Đây là khu vực được ban bố tình trạng rủi ro thiên tai cấp 4 do có khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12, cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn trên 200mm/3 giờ.

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.

Ông Lâm lưu ý gió mạnh tới cấp 10-12 có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa - đặc biệt là nhà không kiên cố - có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện, gây thiệt hại lớn. Mưa cường độ lớn có thể gây ra ngập úng đô thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng, thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế trong đêm nay vẫn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo sau khi đổ bộ đất liền nước ta đêm nay với cường độ cấp 11-12, giật cấp 13-14, bão sẽ đi sâu vào đất liền, di chuyển sang Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 29/9, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào với cường độ cấp 6, giật cấp 8.

Trong tối và đêm 29/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, đi sâu vào đất liền của Lào và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h sáng 30/9, tâm vùng áp thấp nằm sâu trong Thượng Lào với cường độ dưới cấp 6.

Mưa lớn bao phủ khắp miền Bắc, miền Trung

Do hướng di chuyển dọc ven biển miền Trung, kết hợp với vùng mây rộng và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, bão số 5 gây mưa rất lớn ngày từ 27/9.

Tính đến chiều 28/9, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng có mưa 150-300mm, nhiều trạm trên 300mm như Xuân Lẹ (Thanh Hóa) 348mm, Hủa Na (Nghệ An) 328mm, Huế (Huế) 570mm, A Lưới (Huế) 469mm, Đà Nẵng (Đà Nẵng) 440mm.

Bão số 10 đã gây ra gió mạnh, mưa rất lớn ở miền Trung.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, mực nước trên sông Chu (Thanh Hoá) ở mức báo động (BĐ) 3, dao động theo điều tiết của hồ Cửa Đạt, sông Cả (Nghệ An), sông Kiến Giang, Cửa Việt (Quảng Trị) đang ở mức BĐ1. Các sông khác khu vực Trung Bộ đang ở mức dưới BĐ1.

Dự báo, từ chiều tối 28/9 đến sáng 29/9, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối 28/9 đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Quảng Bình cũ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, có nơi trên 500mm. Các khu vực khác của miền Bắc mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm.

Do mưa lớn kéo dài, từ nay (28/9) đến ngày 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 5-9m, hạ lưu các sông từ 2-5m.