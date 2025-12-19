Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương thăm, làm việc với lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk

TPO - Trong chuyến làm việc tại Đắk Lắk, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh đẩy nhanh xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ theo Chiến dịch “Quang Trung thần tốc”, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Trong chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk ngày 19/12, Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, làm việc và tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Phó Chủ tịch Quốc hội tặng quà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh; đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đạt được trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang tỉnh trong tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần sớm ổn định đời sống tại các địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề.

Thượng tướng Trần Quang Phương cũng đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác dân vận; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các dự án xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do bão lũ theo Chiến dịch “Quang Trung thần tốc”. Việc thực hiện phải bảo đảm khẩn trương, đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, qua đó thể hiện rõ phẩm chất, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Thượng tướng Trần Quang Phương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng - an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước mắt, cần tập trung bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.