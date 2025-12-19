30.000 công nhân, lao động sẽ được tặng quà trong chương trình 'Xây Tết 2026'

TPO - Chương trình "Xây Tết 2026" được triển khai từ tháng 12/2025 - 2/2026, dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà cho công nhân, lao động tại các công trường xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường, đô thị.

Chiều 19/12, báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2026 với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”.

Đây là năm thứ 4 chương trình được triển khai với mục tiêu tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, đồng hành chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng công nhân. Với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, Xây Tết 2026 kỳ vọng mang đến một mùa Tết ấm áp, đủ đầy, an toàn và trọn vẹn cho hàng chục nghìn công nhân trên cả nước.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV.



Điểm nhấn quan trọng của chương trình Xây Tết 2026 là đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa an toàn đến người lao động, bởi an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong lao động và là giá trị nền tảng để bảo vệ hạnh phúc của mỗi người.

Chương trình được triển khai từ tháng 12/2025 - 2/2026 tại 72 công trường Coteccons trên cả nước và các chương trình dành riêng cho công nhân vệ sinh môi trường, thoát nước đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh.

Chương trình dự kiến trao tặng gần 30.000 phần quà, tổ chức nhiều hoạt động vui Tết như chụp ảnh lưu niệm, thăm khám sức khỏe, cắt tóc đón Tết... với sự chung tay tổ chức của bộ, ngành, cơ quan báo chí truyền thông, đoàn thanh niên, tình nguyện viên.

Năm nay, báo Nhân Dân đã kêu gọi các doanh nghiệp đồng hành, ủng hộ bằng hiện vật cho Chương trình “Xây Tết 2026” để dành tặng công nhân vệ sinh môi trường và cấp, thoát nước đô thị tại Thành phố Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Sữa hỗ trợ hiện vật trị giá 446,5 triệu đồng; Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu hỗ trợ hiện vật trị giá 255 triệu đồng...

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập báo Nhân Dân và bà Nguyễn Trình Thuỳ Trang - Phó Tổng Giám đốc Coteccons trao quà cho đại diện công nhân lao động tại chương trình. Ảnh: PV.



Phát biểu tại chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực, báo Nhân Dân luôn chú trọng triển khai nhiều hoạt động xã hội và chương trình thiện nguyện nhằm lan tỏa tinh thần nhân văn, cổ vũ những hành động đẹp và tạo động lực để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cùng chung tay vì cộng đồng.

Theo ông Lê Quốc Minh, qua 3 mùa chương trình được triển khai, số lượng công nhân được tặng quà của chương trình đều tăng lên. Mùa đầu tiên hỗ trợ được 15.000 công nhân; đến mùa thứ 2 hỗ trợ được 18.500 trường hợp; và đến mùa 2026, sẽ có 30.000 công nhân được hỗ trợ.

“Có thể nói công nhân xây dựng, công nhân vệ sinh môi trường là những người rất vất vả. Nếu theo dõi, có thể thấy, đến tận những ngày cuối cùng của năm âm lịch, họ vẫn rất mải miết với công việc. Và chúng tôi mong muốn, cùng với Coteccons sẽ mang lại hơi ấm của Tết”, ông Minh nói.

Ông Minh chia sẻ, ngoài những món quà Tết, chương trình cũng sẽ có nhiều hoạt động khác như hỗ trợ khám sức khoẻ, hỗ trợ cắt tóc, cạo râu, chụp ảnh và nhiều hoạt động thú vị khác.

“Mọi người xem video về chương trình có thể thấy được cảm xúc của các công nhân khi họ trở về với gia đình, với con cái. Có những người đi làm cả năm, đến Tết mới về, con cái sống với ông bà. Khi bố mẹ các cháu về cùng với những món quà ngày Tết, điều đó thực sự mang lại niềm vui, cảm xúc rất lớn”, ông Minh bày tỏ, đồng thời kỳ vọng, trong những năm tiếp theo, chương trình sẽ có thêm sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, hỗ trợ thêm được nhiều công nhân, người lao động dịp Tết.