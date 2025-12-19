Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Giám đốc Công an Cao Bằng được thăng hàm Thiếu tướng

Quốc Nam
TPO - Ông Nguyễn Quang Vinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng được thăng hàm Thiếu tướng kể từ ngày 19/12/2025.

Ngày 19/12, thông tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, Bộ Công an vừa công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp Thiếu tướng Công an nhân dân đối với Đại tá Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng.

152129-dong-chi-le-hai-hoa-pho-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-ubnd-tinh-chuc-mung-dong-chi-nguyen-quang-vinh-18435019.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng-Lê Hải Hòa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh. Ảnh: CACB.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng từ tháng 6/2025. Trước đó, ông đã trải qua nhiều vị trí, cương vị công tác khác nhau tại Công an cấp huyện, cấp tỉnh và Bộ Công an, như: Phó Cục trưởng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang….

Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh là cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở, ở cương vị nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Việc được thăng quân hàm Thiếu tướng là một vinh dự to lớn, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công anh nhân dân đối với công lao, đóng góp, phẩm chất đạo đức cách mạng và năng lực lãnh đạo xuất sắc của đồng chí; đây là niềm tự hào của cá nhân và lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng.

Quốc Nam
#Công an Cao Bằng #Thiếu tướng #Nguyễn Quang Vinh #thăng hàm #Bộ Công an #lực lượng công an

