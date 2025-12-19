Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà được bổ sung giữ chức Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu. Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng được bổ sung là thành viên Ban Chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2764/QĐ-TTg ngày 19/12 bổ sung, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu.

Cụ thể, Quyết định vừa được ban hành đã bổ sung Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm Phó trưởng Ban Chỉ đạo; đồng thời bổ sung Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó trưởng Ban Chỉ đạo.

1912ptttra.jpg

Quyết định vừa ban hành cũng bổ sung ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thành viên Ban Chỉ đạo thay bà Phạm Thị Thanh Trà.

Đồng thời, điều chỉnh chức vụ ông Lê Hoài Trung, thành viên Ban Chỉ đạo từ Quyền Bộ trưởng thành Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Trần Đức Thắng, thành viên Ban Chỉ đạo cũng được điều chỉnh từ Quyền Bộ trưởng thành Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Bên cạnh đó, quyết định của Thủ tướng đã bổ sung chức danh Thư ký Ban Chỉ đạo đối với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an, thành viên.

Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu được thành lập theo Quyết định số 2319/QĐ-TTg ngày 20/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng nghiên cứu, tư vấn, khuyến nghị và giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu…

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu, hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Ban Chỉ đạo cũng cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến phát triển các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Luân Dũng
#Phó Thủ tướng #Phạm Thị Thanh Trà #Ban Chỉ đạo dữ liệu #Chính phủ #quyết định #Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục