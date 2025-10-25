Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên

TPO - Sáng 25/10/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sinh ngày 21/1/1964, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Cử nhân Khoa học Ngữ văn. Bà Trà là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội Khóa XV.

Tân Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Như Ý

Quá trình công tác, bà Trà xuất thân từ giáo viên Trường phổ thông cơ sở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Sau đó, bà giữ chức phó trưởng phòng giáo dục, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái.

Vào tháng 1/2006, bà Trà làm Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái, sau đó giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Thành ủy Yên Bái.

Từ tháng 5/2014, bà Trà kinh qua các chức vụ chủ chốt ở Yên Bái, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Đến tháng 10/2020, bà Trà giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và đến tháng 4/2021 thì giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau khi phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026 hiện có 9 Phó Thủ tướng.

Lãnh đạo Chính phủ hiện nay bao gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính, Hồ Quốc Dũng và Phạm Thị Thanh Trà. Bà Phạm Thị Thanh Trà là nữ Phó Thủ tướng duy nhất.