Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Nội vụ

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định phân công công tác với các lãnh đạo Bộ Nội vụ, áp dụng từ 11/8.

Theo quyết định, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ; trực tiếp chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Bộ trưởng Nội vụ cũng trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực về công tác tổ chức, cán bộ; thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng Nội vụ chủ trì giao ban lãnh đạo Bộ. Ảnh: Sơn Nguyễn

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà là Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công…

Thứ trưởng Trương Hải Long theo dõi, chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức; Vụ Chính quyền địa phương; Trung tâm Công nghệ thông tin.

Thứ trưởng Trương Hải Long giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Quản lý cán bộ, công chức, viên chức và công vụ; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác chính quyền địa phương.

Ông Long còn phụ trách lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; các nội dung liên quan đến thu hút, trọng dụng người có tài năng trong khu vực công; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Tổ chức - Biên chế; Văn phòng Bộ; Vụ Tổ chức phi Chính phủ; Cục Quản lý lao động ngoài nước; Trung tâm Lao động ngoài nước; Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thứ trưởng Thắng còn giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức, biên chế; công tác văn phòng; công tác hội và tổ chức phi Chính phủ; quản lý lao động ngoài nước…

Thứ trưởng Cao Huy được giao theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Pháp chế; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước; Vụ Hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác pháp chế; Nội luật hóa điều ước quốc tế; công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; công tác hợp tác quốc tế; các nội dung liên quan đến hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhà nước pháp quyền.

Thứ trưởng Cao Huy cũng được ủy quyền nhiệm vụ trình khen thưởng đối với các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Công tác thanh niên và Bình đẳng giới; Tạp chí Tổ chức nhà nước và Lao động; Báo Dân trí; Cục Người có công; thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Hà giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về thanh niên, bình đẳng giới; công tác dân vận; thực hiện dân chủ tại xã, phường, thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; công tác báo chí…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi được phân công theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Vụ Cải cách hành chính; Viện Khoa học Tổ chức nhà nước và Lao động; Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác cải cách hành chính; nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo nhu cầu xã hội…

Thứ trưởng còn tham gia Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ; tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương theo dõi, chỉ đạo các đơn vị: Cục Việc làm; Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội: Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Thứ trưởng giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Công tác quản lý việc làm, phát triển thị trường lao động; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, quan hệ lao động; Thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động.

Thứ trưởng Khương tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia; Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động…

Bên cạnh đó, các Thứ trưởng còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Bộ trưởng.