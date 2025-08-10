Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bộ trưởng Nội vụ đốc thúc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Tài chính, nếu đến hạn 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Mới chỉ 42.000 người được chi trả thực tế

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau một tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về cơ bản đã đi vào ổn định, thông suốt, không gián đoạn và bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, tổ chức bộ máy tại một số địa phương vẫn còn bất cập, đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng bộ, vừa thừa vừa thiếu. Chất lượng cán bộ, đặc biệt tại cấp xã ở một số nơi còn yếu, chưa thích ứng với yêu cầu, thẩm quyền mới. Trong khi đó, số lượng cấp phó sau sáp nhập ở cấp tỉnh vẫn nhiều, chưa có phương án điều chỉnh cụ thể.

108bnv3.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Các Trung tâm phục vụ hành chính công tuy vận hành tốt ở một số nơi nhưng vẫn còn nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông hiệu quả do hạ tầng, phần mềm và đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Đặc biệt, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc, thôi việc vẫn chưa quyết liệt.

"Trong số hơn 95.000 người đã có quyết định nghỉ, có khoảng 75.000 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Trong đó, mới chỉ khoảng 42.000 người đã được chi trả thực tế", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay.

Về công tác chi trả chế độ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Bộ Nội vụ cũng đã thống nhất với Bộ Tài chính, nếu đến hạn 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Tránh tình trạng “mặc áo chung”

Trước những tồn tại nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách để phục vụ tốt cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng Nghị định về vị trí việc làm, xác định biên chế cho các đơn vị hành chính cấp xã căn cứ vào vị trí việc làm, quy mô dân số, diện tích, yếu tố đặc thù và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh tình trạng “mặc áo chung”.

"Đây là công việc Bộ Nội vụ quyết tâm làm trong tháng 8 này. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, có thể Chính phủ sẽ ban hành nghị định trong tháng tới", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

108bnv2-1486.jpg
Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng Nghị định về vị trí việc làm (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đang tham mưu sửa đổi một số nghị định, các quy định để làm rõ tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, đồng thời bổ sung một số đối tượng được hưởng chính sách phù hợp theo kiến nghị của địa phương...

Bộ cũng khuyến khích các địa phương cử cán bộ chuyên môn cấp tỉnh như tài chính, tư pháp, địa chính, công nghệ thông tin... hỗ trợ, "cầm tay chỉ việc" cho cấp xã. Cách làm này đã được triển khai hiệu quả tại một số địa phương như Đà Nẵng, Lâm Đồng, giúp bộ máy cấp xã vận hành trơn tru, chuyên nghiệp hơn ngay từ giai đoạn đầu.

Đặc biệt, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Yếu tố nền tảng quan trọng nhất chính là thay đổi tư duy quản trị. Hơn lúc nào hết, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi phải chuyển từ tư duy hành chính truyền thống sang tư duy chủ động, kiến tạo, phát triển, hiện đại và chuyên nghiệp”.

Luân Dũng
#Chế độ cho cán bộ nghỉ việc #Chính quyền địa phương 2 cấp #Vấn đề tổ chức bộ máy hành chính #Chính sách cán bộ nghỉ việc #Xây dựng Nghị định về vị trí việc làm #Phân loại đơn vị hành chính #Chuyển đổi tư duy quản trị #Cải thiện hệ thống hành chính công #Bộ Nội vụ #Bộ Tài chính #Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà #vị trí việc làm

Xem thêm

Cùng chuyên mục