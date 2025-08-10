Bộ trưởng Nội vụ đốc thúc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức nghỉ việc

TPO - Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Tài chính, nếu đến hạn 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Mới chỉ 42.000 người được chi trả thực tế

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau một tháng vận hành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp về cơ bản đã đi vào ổn định, thông suốt, không gián đoạn và bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, mang lại sự hài lòng cho người dân.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng cho rằng, tổ chức bộ máy tại một số địa phương vẫn còn bất cập, đội ngũ cán bộ cấp xã chưa đồng bộ, vừa thừa vừa thiếu. Chất lượng cán bộ, đặc biệt tại cấp xã ở một số nơi còn yếu, chưa thích ứng với yêu cầu, thẩm quyền mới. Trong khi đó, số lượng cấp phó sau sáp nhập ở cấp tỉnh vẫn nhiều, chưa có phương án điều chỉnh cụ thể.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Các Trung tâm phục vụ hành chính công tuy vận hành tốt ở một số nơi nhưng vẫn còn nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông hiệu quả do hạ tầng, phần mềm và đội ngũ cán bộ còn hạn chế. Đặc biệt, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc, thôi việc vẫn chưa quyết liệt.

"Trong số hơn 95.000 người đã có quyết định nghỉ, có khoảng 75.000 người đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí. Trong đó, mới chỉ khoảng 42.000 người đã được chi trả thực tế", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho hay.

Về công tác chi trả chế độ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý, các đơn vị, địa phương khi đã có quyết định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cần khẩn trương thực hiện việc thanh toán chế độ chính sách theo đúng quy định để bảo đảm khi đã có quyết định nghỉ thì phải chi trả ngay.

Bộ Nội vụ cũng đã thống nhất với Bộ Tài chính, nếu đến hạn 31/8, đơn vị, địa phương nào chưa hoàn tất việc chi trả thì Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét trách nhiệm người đứng đầu.

Tránh tình trạng “mặc áo chung”

Trước những tồn tại nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách để phục vụ tốt cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ trưởng cho biết, hiện nay, Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng Nghị định về vị trí việc làm, xác định biên chế cho các đơn vị hành chính cấp xã căn cứ vào vị trí việc làm, quy mô dân số, diện tích, yếu tố đặc thù và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tránh tình trạng “mặc áo chung”.

"Đây là công việc Bộ Nội vụ quyết tâm làm trong tháng 8 này. Sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến, có thể Chính phủ sẽ ban hành nghị định trong tháng tới", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Bộ Nội vụ đang khẩn trương xây dựng Nghị định về vị trí việc làm (Ảnh minh họa)

Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đang tham mưu sửa đổi một số nghị định, các quy định để làm rõ tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, đồng thời bổ sung một số đối tượng được hưởng chính sách phù hợp theo kiến nghị của địa phương...

Bộ cũng khuyến khích các địa phương cử cán bộ chuyên môn cấp tỉnh như tài chính, tư pháp, địa chính, công nghệ thông tin... hỗ trợ, "cầm tay chỉ việc" cho cấp xã. Cách làm này đã được triển khai hiệu quả tại một số địa phương như Đà Nẵng, Lâm Đồng, giúp bộ máy cấp xã vận hành trơn tru, chuyên nghiệp hơn ngay từ giai đoạn đầu.

Đặc biệt, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Yếu tố nền tảng quan trọng nhất chính là thay đổi tư duy quản trị. Hơn lúc nào hết, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi phải chuyển từ tư duy hành chính truyền thống sang tư duy chủ động, kiến tạo, phát triển, hiện đại và chuyên nghiệp”.