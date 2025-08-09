Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ điều chuyển công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu

Luân Dũng







TPO - Theo Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, sau sáp nhập, có xã phường cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ. Vì thế, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu.

Nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt trên vai cán bộ, công chức

Sáng 9/8, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý nhà nước ngành nội vụ.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh quan điểm, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần thay đổi nhận thức, tư duy, việc làm hằng ngày để làm tốt trọng trách được giao.

Theo bà, thời gian qua, cán bộ, công chức cấp xã đã làm được rất nhiều việc. Tuy vậy, vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp.

anh-chup-man-hinh-2025-08-09-luc-111242.png
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Tống Giáp)

Bộ trưởng cho biết, Tổng Bí thư đã đặt ra yêu cầu với tầm nhìn chiến lược, triết lý phát triển rõ ràng, khát vọng cống hiến với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống hành chính.

‘Tư lệnh ngành’ nội vụ mong muốn mỗi cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, toàn diện để làm tốt hơn, nghiên cứu, học hỏi, tư duy, hành động tốt hơn, xứng đáng với niềm tin, hi vọng của người dân, vì sự phát triển của đất nước.

Theo Bộ trưởng, kết quả bước đầu đạt được sau 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là nền tảng, nhưng điều cốt lõi nhất để bộ máy mới tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Trong đó, mục tiêu lớn hơn cả là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Từ yêu cầu, nhiệm vụ lớn phía trước, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu cán bộ, công chức chủ động nghiên cứu khi vận hành mô hình chính quyền địa phương, khắc phục vướng mắc phát sinh để đạt được mục tiêu lớn đề ra với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiệm vụ trọng tâm được bà Trà nhấn mạnh là phải vận hành thông suốt, liên tục, nhịp nhàng bộ máy, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và chuyển biến tích cực hơn mỗi ngày.

Trên tinh thần đó, Bộ trưởng yêu cầu các bộ, các cấp nắm chắc diễn biến thực tế vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cả hệ thống hành chính từ trung ương đến cấp xã vận hành thông suốt, hiệu quả.

‘Phép thử lớn’ với lãnh đạo cấp xã

Đối với lãnh đạo cấp xã, Bộ trưởng nhìn nhận ‘đây là phép thử lớn’. Bà Trà lưu ý đội ngũ lãnh đạo cấp xã làm việc căn cơ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, đảm bảo ‘6 rõ’ (rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền) và ‘2 không’ (không đùn đẩy, không thoái thác trách nhiệm).

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nội vụ lưu ý tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp xã.

48bnv1.jpg
Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu (Ảnh minh họa)

Hiện nay, cả hệ thống phải rà soát, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, chọn người đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Ngược lại, những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sức khỏe hạn chế, có thể tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, người có trình độ.

Theo bà Trà, thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu, đơn vị, địa phương sẽ được tuyển dụng thêm người theo Nghị định 170 và Nghị định 173.

"Trên thực tế, có xã phường có thể cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ, như những xã giữ nguyên không sắp xếp hay đặc khu nhỏ", Bộ trưởng nêu.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các tiêu chí cần thiết khác.

Trên cơ sở đó, sẽ giao tổng biên chế cho địa phương trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cũng như xem xét các yếu tố đặc thù.

Về chế độ, chính sách theo Nghị định 178, Nghị định 67, Bộ trưởng lưu ý cố gắng kết thúc giải quyết trước hạn 31/8. Bộ trưởng nhấn mạnh, phải sử dụng tất cả chính sách hiện có về tuyển dụng, cố gắng nâng dần chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Theo bà Trà, đây là nhiệm vụ quan trọng, nhưng không phải vì thế mà để phát sinh tâm lý lo lắng, vì vẫn còn thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để đội ngũ hiện tại đáp ứng được yêu cầu công việc.

Luân Dũng
