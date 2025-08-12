Bộ Nội vụ giải đáp chế độ chính sách với cán bộ, công chức và tinh giản biên chế

TPO - Các nội dung hướng dẫn của Bộ Nội vụ tập trung xử lý những trường hợp cụ thể như cán bộ cấp xã quá tuổi lao động, hồ sơ thiếu quyết định tuyển dụng, người nghỉ việc do sức khỏe yếu…nhằm bảo đảm quyền lợi và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Quá tuổi lao động có được hưởng chính sách?

Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, giải đáp nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024 (về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị) và Nghị định số 154 (quy định về tinh giản biên chế).

Đây không chỉ là mối quan tâm của riêng tỉnh Lâm Đồng mà còn là vấn đề được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm trong thời gian qua, với nhiều nội dung đáng chú ý.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Cụ thể, liên quan đến trường hợp Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động, Bộ Nội vụ cho biết, căn cứ quy định tại Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) thì Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cấp xã đã quá tuổi lao động không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định này.

Thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy.

Quy định này nhằm bảo đảm tương quan giữa các đối tượng, trong đó có đối tượng áp dụng là cán bộ cấp xã đã quá tuổi lao động. Khi Chính phủ ban hành quy định nêu trên sẽ làm căn cứ cho địa phương thực hiện.

Ưu tiên trường hợp sức khỏe yếu

Đối với trường hợp xin nghỉ việc nhưng hồ sơ không có quyết định tuyển dụng, Bộ Nội vụ viện dẫn, tại các Điều 17 và 19 Nghị định số 178/2024 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025) đã quy định việc xem xét, quyết định đối tượng nghỉ việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý và chính quyền địa phương.

Theo đó, người đứng đầu rà soát và chịu trách nhiệm việc tuyển dụng, sử dụng theo quy định của pháp luật; đồng thời, căn cứ vào các giấy tờ còn lưu trữ tại cơ quan và các thông tin liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở xác định thời gian để tính hưởng chế độ chính sách, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đối với việc xác định sức khỏe không bảo đảm để làm căn cứ xác định đối tượng nghỉ việc, Bộ Nội vụ cho biết, đã có hướng dẫn tại Văn bản số 4177 ngày 23/6. Trong đó, đã định hướng ưu tiên quan tâm giải quyết các trường hợp có sức khỏe không bảo đảm do ốm đau (có xác nhận của cơ quan y tế hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội) nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc theo Nghị định 29/2023, Bộ Nội vụ nhấn mạnh, Nghị định 154/2025 (thay thế Nghị định 29) không quy định địa phương được ban hành chính sách hỗ trợ thêm đối với đối tượng tinh giản biên chế.

Bộ Nội vụ cũng cho biết, Nghị định số 154/2025 đã quy định chính sách đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức đã được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, sau đó được bố trí giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và nghỉ việc do thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì được hưởng chính sách quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 154/2025.