Bộ Nội vụ đề xuất quy định mới về tiền lương, tuyển dụng viên chức

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Việc tuyển dụng, đánh giá, sử dụng viên chức sẽ căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm, hướng tới bỏ quy định xếp lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Dự luật này dự kiến sẽ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới.

Tại tờ trình, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Luật Viên chức ban hành năm 2010 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2019. Trong quá trình thực hiện, Luật Viên chức đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý viên chức, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện cũng bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn mới, đòi hỏi phải sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

128vchuc.jpg
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi). Ảnh minh họa

Mục đích xây dựng, ban hành Luật Viên chức (sửa đổi) để thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị trong phát triển đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời giải quyết bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành.

Dự thảo được xây dựng theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới quản trị quốc gia, xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và phục vụ nhân dân.

Trên cơ sở đó, lần sửa đổi này tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quản lý viên chức và trả lương theo vị trí việc làm gắn với kết quả sản phẩm đầu ra. Qua đó, việc tuyển dụng, quản lý, đánh giá, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức, hướng tới bỏ quy định xếp lương gắn với việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Dự thảo cũng mở rộng các quy định về ký hợp đồng, tiếp nhận để tạo thuận lợi cho việc chuyển đổi từ khu vực tư sang khu vực công và ngược lại theo yêu cầu công việc và theo năng lực thực tế trong môi trường cạnh tranh, công khai, minh bạch và bình đẳng; đổi mới công tác tuyển dụng viên chức.

Luật Viên chức (sửa đổi) hướng tới đa dạng hóa phương thức tuyển dụng theo hướng ngoài phương thức thi tuyển, xét tuyển truyền thống, bổ sung hình thức ký hợp đồng trực tiếp vào làm viên chức với chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập…

Điểm đáng chú ý khác, dự thảo cũng ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số; ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình tuyển dụng; tích hợp với dữ liệu quản lý đội ngũ viên chức thống nhất trong từng ngành, lĩnh vực.

Viên chức được tham gia góp vốn, thành lập, điều hành doanh nghiệp

Lần sửa đổi này cũng hướng tới việc mở rộng quyền của viên chức theo hướng viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác, ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc.

Viên chức cũng được tham gia góp vốn, thành lập, quản lý, điều hành, làm việc tại doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp mà mình đang làm việc thành lập, hoặc tham gia thành lập để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, các sáng chế và công nghệ số do tổ chức đó tạo ra.

Viên chức cũng được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm trong các trường hợp: Chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo.

“Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo hướng lấy người lao động làm trung tâm, tạo sự linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực công - tư, tạo cơ chế trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, cắt giảm thủ tục hành chính, khắc phục những hạn chế, bất cập của pháp luật hiện hành…”, Tờ trình của Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ.

Về nguồn kinh phí thực hiện, Bộ Nội vụ đề xuất: Việc thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng theo vị trí việc làm đối với viên chức được tiếp tục thực hiện theo bảng lương hiện hành cho đến khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) đề xuất viên chức cũng được xem xét loại trừ, miễn, giảm trách nhiệm trong các trường hợp: Chấp hành quyết định trái pháp luật của cấp trên nhưng đã báo cáo.

Luân Dũng
