Điều động, bổ nhiệm nhân sự ở 5 tỉnh, thành

TPO - Trong tuần (từ 15 đến 20/12), tại thành phố Cần Thơ, thành phố Huế, thành phố Hải Phòng và các tỉnh Quảng Ninh, Sơn La đã diễn ra các hội nghị để công bố quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 19/12, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo báo Cần Thơ, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ về công tác cán bộ.

Theo Quyết định số 2580-QĐNS/TW ngày 12/12/2025, Ban Bí thư quyết định chuẩn y ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 244-QĐ/TU ngày 18/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vị Thanh nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan; điều động đến cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, đảm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo Quyết định số 243-QĐ/TU ngày 18/12/2025, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công, chỉ định bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; phân công kiêm giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 18/12/2025 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tiếp nhận, bổ nhiệm bà Phạm Thị Phượng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Hữu Nghĩa và bà Phạm Thị Phượng. Ảnh: Báo Cần Thơ

Sáng 17/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.



Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công bà Đỗ Thị Ninh Hường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đảm nhận chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời chỉ định ông Nguyễn Ngọc Sơn tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực IV Hạ Long.

Cùng với đó, ông Vũ Duy Văn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời chỉ định tham gia Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực II Bình Liêu.

Cũng trong sáng 17/12, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tài chính.



Theo báo Quảng Ninh, tại hội nghị, ông Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Hoành Mô, giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh; quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Ngọc Lâm, Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, trao các quyết định cho các ông, bà: Đỗ Thị Ninh Hường, Nguyễn Ngọc Sơn, Vũ Duy Văn.

Ngày 16/12, Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Theo báo Sơn La, Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La về việc điều động, phân công bà Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, phân công bà Dương Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy nhận công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lường Thị Vân Anh và bà Dương Tú Anh. Ảnh: Báo Sơn La

Ngày 15/12, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy công bố Quyết định số 122-QĐ/TU ngày 5/12/2025, điều động ông Lương Bảo Toàn - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Huế, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Huế. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/12/2025.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động ông Dương Phước Phú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái, đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, Thư ký Bí thư Thành ủy Huế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2025.

Trao quyết định bổ nhiệm﻿ ông Lương Bảo Toàn (thứ 2, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP. Huế) và ông Dương Phước Phú (thứ 3 từ trái sang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái) giữ các vị trí công tác mới thuộc Thành ủy Huế.

Cùng ngày, ông Lê Anh Quân – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Đảng ủy phường Hồng Bàng giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/12/2025.