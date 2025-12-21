Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Nữ sinh lớp 7 ở Nghệ An nhập viện nghi do bị bố bạo hành

Nghi con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để chi tiêu, một người bố ở Nghệ An đã đánh con, khiến bé gái bị bầm tím nhiều nơi và phải nhập viện điều trị.

Sáng 21/12, lãnh đạo UBND phường Tây Hiếu (Nghệ An) cho biết, công an địa phương đã làm việc với người bố liên quan vụ đánh nữ sinh lớp 7.

Theo lãnh đạo phường, sau khi nắm thông tin, chính quyền địa phương đã đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An thăm hỏi, động viên bé gái.

“Qua làm việc với công an, người bố trình bày do cho rằng con gái tự ý lấy tiền tiết kiệm để tiêu vặt nên nóng giận và đánh cháu. Thời điểm thăm tại bệnh viện, bé gái có nhiều vết thương trên cơ thể, bị đau và tâm lý hoảng sợ”, lãnh đạo phường Tây Hiếu nói.

anh-chup-man-hinh-2025-12-21-luc-110142.png
Bé gái bị bầm tím, đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Theo lãnh đạo phường Tây Hiếu, bố mẹ bé gái đã ly hôn; nữ sinh lớp 7 sống cùng bố và bà nội.

“Gia đình bên ngoại đề nghị được chăm sóc cháu bé. Trước mắt, địa phương ưu tiên việc điều trị, chăm sóc cho cháu; còn hành vi của người bố đến mức độ nào sẽ do cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định”, lãnh đạo phường cho biết.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một nữ sinh lớp 7 ở phường Tây Hiếu với nhiều vết bầm trên cơ thể. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc Nghệ An điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Vietnamnet
#Nghệ An #nhập viện #bạo hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục