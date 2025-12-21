Cháy nhà trong đêm, lực lượng chức năng phá cửa cứu 4 người

TPO - Hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà ở trung tâm Đà Lạt khiến 4 người trong gia đình mắc kẹt, được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu an toàn.

Rạng sáng 21/12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 4 người trong cùng một gia đình mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 3 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy. Chỉ sau 3 phút, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát dữ dội ở tầng trệt, khói đen bao trùm khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng PCCC triển khai xe thang tiếp cận tầng 2 từ bên ngoài, phá cửa cứu người. Sau khoảng 15 phút, toàn bộ 4 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, không có thương vong. Song song đó, các mũi chữa cháy được triển khai, khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư đông đúc.

Vụ cháy làm 2 xe máy tại tầng trệt bị thiêu rụi, một phần trần nhà và nhiều vật dụng sinh hoạt hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.