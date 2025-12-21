Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cháy nhà trong đêm, lực lượng chức năng phá cửa cứu 4 người

Thái Lâm
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hỏa hoạn bùng phát tại một căn nhà ở trung tâm Đà Lạt khiến 4 người trong gia đình mắc kẹt, được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu an toàn.

Rạng sáng 21/12, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, 4 người trong cùng một gia đình mắc kẹt bên trong.

z7348922103958-373536ddfa89ca3a5a836801e6725764-3024.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng, khoảng 3 giờ cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo cháy. Chỉ sau 3 phút, hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, ngọn lửa bùng phát dữ dội ở tầng trệt, khói đen bao trùm khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng PCCC triển khai xe thang tiếp cận tầng 2 từ bên ngoài, phá cửa cứu người. Sau khoảng 15 phút, toàn bộ 4 người mắc kẹt được đưa ra ngoài an toàn, không có thương vong. Song song đó, các mũi chữa cháy được triển khai, khống chế hoàn toàn đám cháy, ngăn lửa lan sang khu dân cư đông đúc.

Vụ cháy làm 2 xe máy tại tầng trệt bị thiêu rụi, một phần trần nhà và nhiều vật dụng sinh hoạt hư hỏng. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#cháy nhà #phường Xuân Hương - Đà Lạt #giải cứu trong đêm #cứu hộ #Lâm Đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục