Lý do loạt vỉa hè ở Buôn Ma Thuột vừa lát đá đã bị xới tung

TPO - Nhiều tuyến đường tại phường Buôn Ma Thuột vừa được chỉnh trang, lát đá chưa lâu đã tiếp tục bị đào bới để thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 21/12, một lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm siết chặt công tác phối hợp thi công, hạn chế tối đa việc đào xới vỉa hè đã lát đá, chấm dứt tình trạng thi công chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Trước đó, tại nhiều tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột xảy ra tình trạng, vỉa hè vừa được đầu tư khang trang đã bị xới tung để lắp đặt hệ thống cấp nước, cáp viễn thông. Việc thi công thiếu đồng bộ không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn, người dân ý kiến.

Một vị trí vừa bị đào xới lên để thi công hệ thống ngầm.

Theo lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vỉa hè vừa lát đã bị đào xới là do quá trình triển khai các dự án chỉnh trang vỉa hè trước đây chưa được phối hợp đồng bộ với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật như môi trường, cấp nước, viễn thông. Khi thực hiện lát đá vỉa hè, các đơn vị này chưa đăng ký, phối hợp lắp đặt hệ thống hạ tầng ngầm; chỉ sau khi vỉa hè hoàn thành mới gửi văn bản xin cấp phép thi công, dẫn đến việc phải đào xới lại.

Việc đào xới vỉa hè vừa lãng phí, gây mất mỹ quan.

Trước phản ánh của dư luận, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chấn chỉnh, yêu cầu rà soát, sắp xếp lại việc triển khai các dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè tại phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An, đồng thời ấn định mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng dự án.

Theo đó, các công trình do Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk và Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Trung triển khai được phép tiếp tục thi công nhưng phải hoàn thành, hoàn trả mặt bằng trước ngày 15/12/2025. Dự án nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường Trường Chinh và các đoạn nối với đường Nguyễn Tất Thành phải hoàn thành hạ tầng ngầm và vỉa hè trước 30/12/2025, bàn giao toàn bộ trước 31/1/2026.

Riêng dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực nút giao Ngã Sáu Buôn Ma Thuột được yêu cầu tạm dừng triển khai để rà soát tổng thể, xây dựng phương án đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng đào xới lặp lại nhiều lần.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND phường Buôn Ma Thuột rút kinh nghiệm trong công tác cấp phép thi công vỉa hè; các dự án mới chỉ được cấp phép khi đảm bảo thi công đồng bộ và phải hoàn trả vỉa hè trước 30/12/2025, nhằm chấm dứt tình trạng “vỉa hè vừa lát đã đào” kéo dài trong thời gian qua.