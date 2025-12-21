Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lý do loạt vỉa hè ở Buôn Ma Thuột vừa lát đá đã bị xới tung

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhiều tuyến đường tại phường Buôn Ma Thuột vừa được chỉnh trang, lát đá chưa lâu đã tiếp tục bị đào bới để thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 21/12, một lãnh đạo UBND phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm siết chặt công tác phối hợp thi công, hạn chế tối đa việc đào xới vỉa hè đã lát đá, chấm dứt tình trạng thi công chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Trước đó, tại nhiều tuyến đường trung tâm phường Buôn Ma Thuột xảy ra tình trạng, vỉa hè vừa được đầu tư khang trang đã bị xới tung để lắp đặt hệ thống cấp nước, cáp viễn thông. Việc thi công thiếu đồng bộ không chỉ gây lãng phí mà còn ảnh hưởng đến sự an toàn, người dân ý kiến.

tienphong-1.jpg
Một vị trí vừa bị đào xới lên để thi công hệ thống ngầm.

Theo lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vỉa hè vừa lát đã bị đào xới là do quá trình triển khai các dự án chỉnh trang vỉa hè trước đây chưa được phối hợp đồng bộ với các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật như môi trường, cấp nước, viễn thông. Khi thực hiện lát đá vỉa hè, các đơn vị này chưa đăng ký, phối hợp lắp đặt hệ thống hạ tầng ngầm; chỉ sau khi vỉa hè hoàn thành mới gửi văn bản xin cấp phép thi công, dẫn đến việc phải đào xới lại.

tienphong-3.jpg
tienphong-4.jpg
Việc đào xới vỉa hè vừa lãng phí, gây mất mỹ quan.

Trước phản ánh của dư luận, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản chấn chỉnh, yêu cầu rà soát, sắp xếp lại việc triển khai các dự án chỉnh trang, cải tạo vỉa hè tại phường Buôn Ma Thuột và phường Tân An, đồng thời ấn định mốc thời gian hoàn thành cụ thể đối với từng dự án.

Theo đó, các công trình do Công ty Cổ phần Cấp nước Đắk Lắk, Viettel Đắk Lắk và Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Trung triển khai được phép tiếp tục thi công nhưng phải hoàn thành, hoàn trả mặt bằng trước ngày 15/12/2025. Dự án nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật đường Trường Chinh và các đoạn nối với đường Nguyễn Tất Thành phải hoàn thành hạ tầng ngầm và vỉa hè trước 30/12/2025, bàn giao toàn bộ trước 31/1/2026.

Riêng dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực nút giao Ngã Sáu Buôn Ma Thuột được yêu cầu tạm dừng triển khai để rà soát tổng thể, xây dựng phương án đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng đào xới lặp lại nhiều lần.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND phường Buôn Ma Thuột rút kinh nghiệm trong công tác cấp phép thi công vỉa hè; các dự án mới chỉ được cấp phép khi đảm bảo thi công đồng bộ và phải hoàn trả vỉa hè trước 30/12/2025, nhằm chấm dứt tình trạng “vỉa hè vừa lát đã đào” kéo dài trong thời gian qua.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #đào xới #vỉa hè #Buôn Ma Thuột

Xem thêm

Cùng chuyên mục