Mưa vượt kỷ lục và chuỗi thiên tai dị thường dồn dập, hiếm gặp tại Huế

TPO - TP. Huế trải qua một năm khí tượng thủy văn 2025 đặc biệt bất thường, với lũ trái mùa giữa hè, mưa vượt kỷ lục nhiều thập niên trước đó và liên tiếp xuất hiện các đợt lũ lớn cuối năm.

Ngày 21/12, thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, cơ quan khí tượng thành phố vừa công bố báo cáo tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2025 trên địa bàn, qua đó ghi nhận hàng loạt hiện tượng thời tiết, thiên tai phức tạp, nguy hiểm, dị thường và hiếm gặp.

Tại Huế ghi nhận lũ lớn bất thường, hiếm gặp﻿ vào tháng 6 năm nay.

Theo báo cáo, thay vì nắng nóng và khô hạn như diễn biến thời tiết thường niên, vào tháng 6/2025, tại Huế lại xuất hiện một trận lũ trái mùa hiếm thấy. Do ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 10 đến 14/6, mưa cực lớn đã gây ngập lụt trên diện rộng tại Huế. Đặc biệt, tổng lượng mưa ngày 12/6 tại hầu hết các trạm khí tượng, thủy văn đều vượt kỷ lục mưa ngày của tháng 6 trong giai đoạn từ năm 1976 đến nay; riêng trạm Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lên tới 884,2 mm.

Thiên tai dồn dập nhất vào cuối năm, khi chỉ trong vòng 18 ngày (từ 21/10 đến 2/11), TP. Huế liên tiếp hứng chịu 3 đợt lũ lớn vượt báo động 3. Trên sông Bồ xuất hiện 3 đỉnh lũ, tất cả đều vượt mức lũ lịch sử năm 2020, trong đó đỉnh lũ cao nhất đạt 5,31 m. Lũ trên sông Hương đạt đỉnh 5,05 m, lớn thứ hai trong lịch sử quan trắc, chỉ sau trận “đại hồng thủy” năm 1999.

Chỉ trong vòng 18 ngày (từ 21/10 đến 2/11), tại Huế liên tiếp hứng chịu 3 đợt lũ lớn vượt báo động 3.

Thời gian lũ duy trì trên mức báo động 3 cũng kéo dài bất thường, với 72 giờ tại trạm Kim Long trên sông Hương và 55 giờ tại trạm Phú Ốc trên sông Bồ.

Tổng lượng mưa năm 2025 tại nhiều khu vực miền núi vượt xa trung bình nhiều năm, trong đó A Lưới đạt gần 7.000 mm, Nam Đông hơn 6.000 mm.

Tổng lượng mưa năm 2025 tại nhiều khu vực miền núi﻿ TP. Huế vượt xa trung bình nhiều năm.

Bên cạnh mưa lũ cực đoan, cơ quan khí tượng còn ghi nhận áp thấp nhiệt đới xuất hiện vào cuối tháng 11, với quỹ đạo được đánh giá là “lạ” nhất từ trước đến nay, hình thành từ tàn dư bão ở eo biển Malaca, di chuyển từ vùng xích đạo lên và vượt qua Malaysia vào biển Đông.

Đáng chú ý, bão số 15 (Koto) cuối tháng 11 cũng có diễn biến bất thường khi liên tục đổi hướng, di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên và hoạt động trên biển kéo dài tới 8 ngày.