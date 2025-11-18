Tìm thấy nạn nhân mất tích do lật ghe trong lũ ở TP Huế

TPO - Người đàn ông mất tích trong vụ lật ghe giữa nước lũ tại phường Kim Trà, TP Huế, đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng tử vong.

Trưa 18/11, thông tin từ UBND phường Kim Trà (TP Huế) cho biết, sau khi bị lũ cuốn trôi mất tích vào tối 17/11, nạn nhân N.V.T. đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng tử vong. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Lực lượng chức năng phường Kim Trà phối hợp bà con lối xóm lo hậu sự﻿ cho người tử nạn do mưa lũ tại địa phương. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, vào tối 17/11, anh T. cùng N.Đ.Q. và N.Đ.M. (đều trú tại tổ dân phố Triều Sơn Trung, phường Kim Trà) đi ghe trên tỉnh lộ 19 đang ngập nước, đoạn gần cổng làng. Thời điểm này, nước lũ dâng cao, chảy xiết cùng với sóng lớn khiến ghe chở 3 người bất ngờ bị lật. Anh Q. và anh M. bơi được vào bờ nên may mắn thoát nạn, còn anh T. bị dòng lũ cuốn trôi.

Nhận tin báo, chính quyền và lực lượng ứng trực thuộc phường Kim Trà đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến gần trưa 18/11, thi thể anh T. được lực lượng chức năng phát hiện trước cổng làng Triều Sơn Trung, cách vị trí lật ghe khoảng 10m.

Sau khi bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình lo hậu sự, chính quyền phối hợp người dân địa phương đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ người nhà sớm vượt qua tang thương, mất mát.

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị lũ cuốn trôi

Ngày 18/11, lãnh đạo UBND xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, vào lúc 11h33 cùng ngày lực lượng chức năng phối hợp với người dân địa phương đã tìm thấy thi thể nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, đoạn qua thôn Võ Kiện, xã Diên Khánh.

Nạn nhân được xác định là anh Phạm Trọng N. (SN 1999, trú xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hoà). Hiện thi thể anh N. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Trước đó, tối 17/11, khi đi qua đoạn đường ngập sâu trên đại lộ Võ Nguyên Giáp, anh N. bất ngờ bị dòng nước lũ chảy xiết cuốn trôi cùng phương tiện và mất tích. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Khánh Hòa đã huy động lực lượng, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và người dân tổ chức tìm kiếm suốt nhiều giờ nhưng không thấy.

Sau 2 ngày mưa lớn, nhiều nơi tại tỉnh Khánh Hòa chìm trong biển nước khiến cuộc sống của người dân bị xáo trộn. Lực lượng chức năng phải dùng phao và các thiết bị chuyên dụng để đưa người dân ra khỏi những điểm ngập nặng.

Lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa sơ tán người dân tại phường Tây Nha Trang.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp chặt chẽ, hành động quyết liệt theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, cơ sở hạ tầng, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.