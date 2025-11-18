Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mưa xối xả suốt đêm, lũ các sông ở Quảng Ngãi đang lên nhanh

Nguyễn Ngọc
TPO - Mưa lớn kéo dài suốt đêm 17/11 đến sáng 18/11 khiến mực nước trên nhiều sông ở Quảng Ngãi lên nhanh trên mức báo động 3.

Ngày 18/11, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi cho biết, trong 24h (từ 6h ngày 17/11 đến 6h ngày 18/11), trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to, lượng mưa tại nhiều trạm ghi nhận ở mức đặc biệt lớn.

Một số khu vực có lượng mưa lớn, gồm: Pờ Ê 2 (Kon Plông): 430 mm, Sơn Long (Sơn Tây): 427 mm, Ba Tiêu (Ba Vì): 356 mm, Pờ Ê (Kon Plông): 341 mm, Giá Vực (Ba Vì): 303 mm, Măng Bút (Măng Bút): 286 mm, Hiếu (Kon Plông): 279 mm, Ba Giang (Ba Dinh): 273 mm, Trà Thanh (Thanh Bồng): 272 mm.

tp-c_4826666bf3b37fed26a2.jpg
Nước lũ tràn về đập Thạch Nham (xã Sơn Hạ, tỉnh Quảng Ngãi).

Mưa lớn khiến lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đồng loạt lên nhanh. Lúc 8h ngày 18/11, mực nước tại nhiều trạm đo đã vượt các mức báo động. Tại sông Đăk Bla: trạm Kon Plông 594,67 m (trên BĐ3: 0,17 m), trạm Kon Tum 518,84 m (trên BĐ1: 0,84 m).

Sông Trà Khúc: trạm Sơn Giang 36,55 m (trên BĐ2: 0,55 m), Trà Khúc 5,15 m (trên BĐ2: 0,15 m). Sông Vệ: trạm An Chỉ 7,64 m (trên BĐ1: 0,36 m), trạm Sông Vệ 3,73 m (trên BĐ2: 0,23 m). sông Trà Bồng, Trà Câu, Pô Kô, Đăk Tờ Kan: mực nước dao động quanh mức báo động 1-2.

Dự báo trong 12 - 24 giờ tới, mực nước trên các sông Trà Khúc, Đăk Bla, Vệ, Trà Bồng sẽ tiếp tục lên và khả năng đạt mức BĐ3, thậm chí vượt BĐ3 từ 0,5 - 1,2 m. Các sông còn lại lên mức BĐ2 đến trên BĐ2.

tp-2999.jpg
tp-2998.jpg
Mưa lớn khiến một số tuyến đường ở xã Tây Sơn Hạ bị sạt lở nghiêm trọng.

Với lượng mưa lớn kéo dài, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã miền núi.

Bên cạnh đó, nguy cơ ngập lụt được cảnh báo tại hàng loạt xã, phường: Đức Phổ, Nguyễn Nghiêm, Trà Câu, Nghĩa Giang, Vệ Giang, Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Sơn Tịnh, Tịnh Khê, Tư Nghĩa, Bình Minh, Bình Chương…

Liên quan đến tình hình mưa lũ, trưa ngày 18/11, bà Nguyễn Thị Tình - Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Hạ cho biết, mưa rất lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến một số tuyến đường trong xã bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân.

tp-3005.jpg
tp-2991.jpg
tp-3007.jpg
tp-3002.jpg
Cầu Nước Bao bị sập, lực lượng địa phương và người dân đã dùng tre để dựng tạm cầu.

“Đất đá từ trên ta luy tràn xuống, có điểm sụt lún khiến xe máy cũng khó qua. Chính quyền đang tập trung kiểm tra, cắm biển cảnh báo để người dân chủ động phòng tránh”, bà Tình nói.

Trước đó chiều tối 17/11, ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở tại các tuyến đường thuộc xã Sơn Tây Hạ và Sơn Hà.

tp-3004.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển kiểm tra tại điểm sạt lở km8+200 tuyến ĐH83 đoạn qua địa bàn xã Sơn Tây Hạ.

Tại hiện trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp Sở NN&MT và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục. “Các công trình khẩn cấp phải được triển khai ngay, phấn đấu hoàn thành trước Tết để đảm bảo giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân”, ông Hiển nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 17/11, trước tình trạng cầu Nước Bao bị sập, lực lượng an ninh cơ sở, dân quân cùng hàng chục người dân 2 thôn Mang Nà và Nước Bao (xã Sơn Hà) đã huy động tre và lồ ô để dựng cầu tạm. Cây cầu tre được dựng khẩn cấp giúp người dân có thể đi bộ và đưa xe máy qua lại phục vụ nhu cầu thiết yếu trong những ngày mưa lũ.

Nguyễn Ngọc
