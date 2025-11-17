Mưa lớn kéo dài: Huế ngập sâu, núi ở Đà Nẵng xuất hiện nhiều vết nứt, Quảng Ngãi điều tiết hồ chứa

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến Huế ngập sâu, hơn 20 hộ kinh doanh ở chợ Phong Mỹ thiệt hại nặng. Tại Đà Nẵng, tìm kiếm nạn nhân sạt lở phải tạm dừng do mưa lớn và xuất hiện thêm nhiều vết nứt núi. Quảng Ngãi chủ động xả điều tiết hồ Đăk Đrinh và Nước Trong để đón lũ, giảm nguy cơ cho hạ du.

Ngập lụt chưa từng thấy tại khu chợ vùng núi TP Huế

Chiều 17/11, ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền (TP Huế), cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập sâu. Đặc biệt, tại chợ Phong Mỹ xảy ra tình trạng ngập sâu chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây, gây nhiều thiệt hại cho hộ kinh doanh.

Chợ Phong Mỹ (xã Phong Mỹ cũ, nay là phường Phong Điền, Huế) bị ngập sâu đến mái hiên chợ. Ảnh MXH

Mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hàng trăm nhà dân tại phường Phong Điền và phường Phong Thái ngập sâu từ 2 - 2,5 m, giao thông bị chia cắt hoàn toàn.

Chợ Phong Mỹ bị ngập sâu 2,5 m, khiến hoạt động mua bán tê liệt, 20 hộ kinh doanh ở chợ bị thiệt hại nặng về hàng tạp hóa và hoa quả. Theo người dân địa phương, đây là mức ngập hiếm thấy trong nhiều năm qua đối với khu vực kinh doanh, buôn bán của vùng Phong Mỹ cũ.

Nhiều tuyến đường﻿ tại Phong Điền ngập sâu từ 0,8 đến 2,5 m.

Ông Hồ Đôn - Chủ tịch UBND phường Phong Điền, thông tin, đến nay địa phương đã di dời, sơ tán 129 hộ, với 381 nhân khẩu, ở vùng ngập lụt nguy hiểm đến nơi an toàn. Thống kê ban đầu, toàn phường có 173 nhà ngập sâu nhất từ 2 - 2,5 m, tập trung tại các TDP Đông Thái, Hưng Thái, Vĩnh Nguyên, Huỳnh Trúc, An Thôn...

UBND phường Phong Điền đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội cắm biển cảnh báo, rào chắn các tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết; đồng thời cấm người và phương tiện qua tuyến Quốc lộ 49F (đường 71) để đảm bảo an toàn.

Tại phường Phong Thái, ông Trần Công Phước - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, mưa lớn kết hợp thủy điện điều tiết nước khiến gần 100 nhà dân ngập 0,3 - 0,5 m. Nước sông Bồ tiếp tục dâng nhanh, gây ngập một số tuyến đường.

Nhiều khu vực thuộc vùng trũng ở Huế lại hứng chịu đợt lũ lớn thứ tư kể từ cuối tháng 10 đến nay.

Lãnh đạo TP Huế nhận định, diễn biến mưa lũ sẽ còn phức tạp trong những ngày tới. Thành phố yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, chủ động và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Xuất hiện thêm nhiều vết nứt gần hiện trường vụ sạt lở từng vùi lấp 3 người tại Đà Nẵng

Ngày 17/11, trao đổi với Tiền Phong, ông Zơrâm Buôn – Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết trên địa bàn vẫn có mưa lớn khiến công tác triển khai tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở phải tiếp tục tạm dừng.

Nhiều vết nứt tiếp tục xuất hiện trên địa bàn xã Hùng Sơn

“Hai ngày nay mưa rất lớn khiến công tác tìm kiếm nạn nhân buộc phải tạm dừng. Địa bàn xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở khác khiến giao thông đi lại khó khăn. Nghiêm trọng hơn là xuất hiện thêm vết nứt núi, trong tình hình thời tiết như thế này rất nguy hiểm. Cùng với việc di dời dân đến nơi an toàn, chúng tôi khuyến cáo bà con không nên ra đường lúc này rất nguy hiểm”, ông Buôn nói.

Nguy cơ sạt lở, chính quyền phải di dời hơn 1 nghìn người dân khỏi nơi nguy hiểm

Chính quyền xã Hùng Sơn đã di dời hơn 1 nghìn người dân ở khu vực nguy hiểm đến các trường học, nhà dân an toàn hơn. Theo đó, tại thôn Glao di dời 28hộ/104 khẩu, Ating 98 hộ/ 359 khẩu, Dading 51 hộ/ 214 khẩu, Voong 18 hộ/ 70 khẩu, tại thôn Pứt đã di dời 171hộ /664 khẩu.

Điểm sạt lở núi khiến 3 người mất tích

Trước đó, vụ sạt lở xảy ra sáng 14/11 tại khu vực suối Azăt (thuộc địa phận thôn Pứt) khiến 3 người mất tích, chia cắt 200m trên tuyến liên xã; vùi lấp 5 ngôi nhà trông rẫy và 4ha lúa nước, hoa màu.

Ngoài việc phối hợp các lực lượng quân đội, công an tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích, địa phương tập trung tuyên truyền ổn định tư tưởng trong nhân dân; khoanh vùng khu vực nguy hiểm, lắp biển cảnh báo, cử lực lượng túc trực và vận động người dân không qua khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở.

Quảng Ngãi chủ động điều tiết hồ chứa, tránh “mưa trắng trời, hồ đồng loạt xả lũ”

Ngày 17/11, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh đã yêu cầu hai hồ chứa lớn nhất trên địa bàn là thủy điện Đăk Đrinh và hồ thủy lợi Nước Trong hoàn tất việc xả điều tiết lũ từ ngày 16/11.

Ông Đỗ Tâm Hiển - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho hay việc chủ động xả lũ sớm giúp tỉnh kiểm soát được mực nước trên các sông chính, đặc biệt là sông Trà Khúc, nơi thường xuyên xảy ra ngập sâu khi lũ lên nhanh. “Tỉnh đặt mục tiêu và nỗ lực không để lũ vượt báo động 3, hạn chế tối đa nguy cơ ngập nặng ở vùng hạ du”, ông Hiển nói.

Việc hạ mực nước được xem là giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát mực nước các sông chính và giảm thiểu nguy cơ “mưa trắng trời – hồ cùng lúc xả lũ” cho vùng hạ du.

Theo báo cáo của các chủ hồ gửi UBND tỉnh, đến 7h sáng 17/11, mực nước hồ thủy điện Đăk Đrinh đang ở cao trình 405/410m, lưu lượng nước về hồ đạt 680,6 m³/s, trong khi lưu lượng xả điều tiết là 621,9 m³/s. Đây là hồ chứa có vai trò quan trọng trong điều tiết lũ cho vùng đồng bằng phía đông tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khi đó, hồ thủy lợi Nước Trong hiện đang chứa 201,8/289,5 triệu m³, tương đương 69,7% dung tích hồ. Cao trình mực nước đạt 122,16/129,5m. Lưu lượng nước về hồ sáng nay lên đến 423,1 m³/s, lưu lượng xả điều tiết chỉ ở mức 77,72 m³/s để giữ dung tích phòng lũ.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn đang diễn ra trên diện rộng và sẽ tiếp tục gia tăng từ tối 17/11 đến hết ngày 19/11. Các xã vùng núi phía đông Trường Sơn được dự báo có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 250 - 350mm, thậm chí nhiều điểm có thể vượt 400mm. Khu vực đồng bằng trong tỉnh cũng có mưa lớn, với lượng mưa ước đạt 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

“Việc hai hồ chứa lớn nhất tỉnh đã hạ mực nước và chuẩn bị dung tích đón lũ được đánh giá là rất quan trọng. Khi mưa đạt mức cực đại, các hồ sẽ đóng tràn, thực hiện vai trò cắt lũ. Điều này giúp giảm lượng nước đổ về hạ du cùng lúc, hạn chế tình trạng lũ lên đột ngột", lãnh đạo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Mặc dù đã chủ động xả điều tiết sớm để tránh tình huống “mưa trắng trời - hồ đồng loạt xả lũ”, UBND tỉnh Quảng Ngãi vẫn theo dõi sát sao diễn biến thời tiết. Tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp ứng trực 24/24, liên tục cập nhật mực nước hồ và tiến độ mưa để có phương án điều hành phù hợp.

Theo ông Hiển, tỉnh Quảng Ngãi theo dõi sát và điều tiết hồ chứa từ rất sớm, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Thời tiết cực đoan ngày càng khó lường, nhưng với dự báo hiện có, tỉnh đang kiểm soát tốt đợt lũ này, nỗ lực giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra.

“Cùng với việc điều tiết hồ chứa, tỉnh cũng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết, bảo đảm thông tin thông suốt để ứng phó kịp thời trong trường hợp tình hình mưa lũ diễn biến xấu hơn”, ông Hiển nói.