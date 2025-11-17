Xe tải bị lũ cuốn trôi, tài xế mất tích khi cố vượt ngầm tràn ở Quảng Trị

TPO - Một tài xế xe tải đã tự ý phá dỡ rào chắn cảnh báo để vượt qua ngầm tràn đang ngập sâu hơn 1 m tại xã La Lay (Quảng Trị). Dòng nước lũ chảy xiết sau đó đã cuốn trôi cả xe lẫn người. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm giữa tình hình mưa lớn kéo dài.

Trưa 17/11, UBND xã La Lay cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc, một xe tải bị nước lũ cuốn trôi tại ngầm tràn A Rông Trên trên tuyến QL15. Khoảng 12 giờ cùng ngày, chiếc xe tải (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Cửa khẩu quốc tế La Lay về QL9 đã tự ý tháo rào chắn cảnh báo và lái xe qua khu vực đang bị ngập sâu.

Tài xế xe tải cố tình vượt ngầm tràn mặc dù đã có cảnh báo.

Theo chính quyền địa phương, từ tối 16 đến sáng 17/11, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, ngầm tràn bị ngập hơn 1 m. Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh báo, dựng rào chắn và túc trực tại hiện trường. Tuy nhiên, lúc lực lượng đang ăn trưa, tài xế đã bất chấp nguy hiểm, tự ý di chuyển rào chắn để vượt ngầm.

Khi xe đi được một đoạn, dòng nước chảy xiết làm phần đầu xe nghiêng mạnh khiến phương tiện không thể tiếp tục di chuyển. Tài xế buộc phải trèo lên thùng xe chờ cứu hộ.

Cả xe và người tài xế bị lũ cuốn trôi.

Lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện vụ việc nhưng nước lũ dâng nhanh, chảy xiết khiến mọi phương án tiếp cận đều bất khả thi. Ít phút sau, dòng nước mạnh tiếp tục đổ về, cuốn trôi cả xe lẫn tài xế.

Hiện mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nước lũ đổ về nhiều, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Chính quyền và lực lượng chức năng xã La Lay đang triển khai các biện pháp tìm kiếm tài xế và xác định vị trí xe tải bị cuốn trôi.