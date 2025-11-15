Huế chuẩn bị 'đón' thêm đợt mưa lũ, cảnh báo sóng biển cao 4m

TPO - TP Huế chuẩn bị đón thêm đợt mưa rất lớn với lượng mưa có nơi trên 800 mm; gió mạnh, sóng biển cao tới 4 m, dự báo lũ trên các sông từ báo động 2 đến báo động 3.

Sáng 15/11, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế cho biết, vừa phát công văn khẩn yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động đối phó đợt không khí lạnh rất mạnh kết hợp gió đông gây mưa rất to; dự báo nhiều nơi lượng mưa trên 800 mm gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Sông Hương từng xảy ra lũ lớn vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 và tiếp tục đối mặt với một trận lũ mới.﻿

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Huế, từ ngày 15 đến 19/11, trên địa bàn thành phố có mưa diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 450 mm, vùng núi 300-600 mm, có nơi vượt trên 800 mm.

Cường độ mưa mạnh nhất tập trung vào hai ngày 17 và 18/11. Đồng thời, không khí lạnh mạnh gây rét, nhiệt độ thấp phổ biến từ 17 - 19 độ C, miền núi A Lưới xuống từ 15 - 17 độ C. Trên biển, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao từ 2,5 - 4 m.

Đến sáng 15/11, mức lũ trên các sông lớn ở Huế đã vượt trên báo động 1. Trong đó, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,03 mét, vượt báo động 1 là 0,03 mét; mức lũ trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc 2,25 mét, trên báo động 1 là 0,75 mét. Theo cảnh báo của cơ quan chức năng, từ ngày 16 đến 20/11, trên các sông của TP Huế có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với mức nước đỉnh lũ từ báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Mưa lớn những ngày tới tại Huế gây nguy cơ ngập lụt những vùng trũng ven sông, khu đô thị.

Nhiều địa phương tại Huế được dự báo đối mặt nguy cơ xảy ra lũ, ngập lụt kéo dài ở các vùng trũng ven sông, các khu đô thị; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc vùng núi.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu các địa phương ven biển thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ tàu thuyền để chủ động phòng tránh và tuyệt đối không đưa phương tiện đi biển ra khơi khi gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, hộ dân chăn nuôi ở các xã miền núi được khuyến cáo chuẩn bị thức ăn và có biện pháp phòng chống rét cho gia súc. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường duy trì trực ban, sẵn sàng ứng phó với mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”, đảm bảo an toàn tính mạng và giảm thiểu thiệt hại về tài sản cho người dân.