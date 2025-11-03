Mưa lũ lớn khiến giao thông tại Huế tê liệt nhiều khu vực, đường ngập sâu

TPO - Chiều 3/11, mưa lớn kéo dài với cường độ lớn khiến giao thông trên địa bàn TP. Huế gần như tê liệt ở nhiều nơi.

Thông tin từ Sở Xây dựng TP. Huế cho biết, mực nước các sông lớn của TP. Huế như sông Hương, sông Bồ đều ở mức rất cao, lũ vượt trên báo động 3 làm ngập sâu hàng loạt tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và đường đô thị.

Đường Tôn Đức Thắng (phường Thuận Hóa, TP. Huế) bị ngập sâu trong lũ vào chiều 3/11.

Trên các tuyến huyết mạch, quốc lộ 1 đoạn qua phường Phong Điền đến khu vực La Sơn bị nước tràn qua mặt đường từ Km806 đến Km810, ngập từ 0,3 - 0,6m. Lực lượng chức năng đã cấm xe con và xe tải nhỏ lưu thông qua khu vực này, khuyến cáo các phương tiện di chuyển theo tuyến quốc lộ 1 nhánh tránh nội đô TP. Huế nhằm đảm bảo an toàn.

Người dân sử dụng ghe thuyền để di chuyển qua những vùng ngập sâu.

Quốc lộ 49B bị ngập nhiều đoạn, có nơi sâu đến 0,7m, còn quốc lộ 49A từ trung tâm TP. Huế đi vùng núi A Lưới xuất hiện sạt lở taluy tại khu vực đèo Kim Quy, đất đá tràn xuống mặt đường, một số điểm ngập sâu từ 0,4 - 1m, giao thông trên tuyến này buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ở tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ vị trí Km366 đến Km412+500, giao thông bị chia cắt hoàn toàn, trong khi cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua TP. Huế chỉ lưu thông tạm một chiều từ trung tâm TP. Huế đi miền núi Nam Đông, chiều ngược lại đi TP. Đà Nẵng vẫn tắc.

Lực lượng chức năng sử dụng ô tô chuyên dụng lưu thông qua vùng ngập lũ để làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân khu vực bị chia cắt.

Mưa lũ cũng khiến hệ thống tỉnh lộ trên toàn thành phố bị ngập sâu, sạt lở nghiêm trọng.

Các tuyến đường qua các phường, xã: Thanh Thủy, Dương Nỗ, Phú Hồ, Kim Long, Hóa Châu, Hương Trà, Hương Thủy… đều bị ngập sâu từ 0,5 đến hơn 1m, nhiều nơi phải rào chắn, cấm hoàn toàn phương tiện qua lại.

Tại phường Vỹ Dạ, khu vực Đập Đá ngập sâu đến 2,4m; đường tỉnh 14B từ Km12+900 đến Km20+000 bị sạt lở nặng, cầu Phú Mậu (xã Khe Tre) hư hỏng nặng, giao thông tê liệt hoàn toàn, phương tiện phải chuyển hướng đi theo cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Đường phố khu vực trung tâm Huế biến thành sông.

Một số tuyến khác như đường tỉnh 21, 25, 25B bị xói lở, đứt gãy, hư hỏng nặng chưa thể khắc phục.

Ngay trong nội đô Huế, hầu hết các tuyến đường chính và liên phường như: Kim Long, An Cựu, Phú Hậu, Hương Sơ, Dương Nỗ... đều chìm trong biển nước, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu trợ.

Người dân sử dụng máy cày để lưu thông qua đoạn đường ngập lụt.

Chính quyền TP. Huế đã yêu cầu cơ quan chức năng cho tạm dừng toàn bộ các phương tiện không có chức năng lưu thông, đồng thời tăng cường lực lượng túc trực, đặt biển cảnh báo và hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Hình ảnh đường sá tại TP. Huế bị ngập sâu trong trận lũ mới đầu tháng 11/2025 chồng lên các đợt lũ cũ: