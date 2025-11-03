Hỗ trợ khẩn cấp 210 tỷ đồng cho nhiều xã phường ở Đà Nẵng bị thiệt hại do mưa lũ

TPO - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân.

Ngày 3/10, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp cho các xã phường nhằm khắc phục hậu quả thiên tai đợt 1.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt bổ sung có mục tiêu cho 72 xã, phường số tiền 210 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để hỗ trợ khẩn cấp nhằm khắc phục hậu quả thiên tai (đợt 1), khắc phục kịp thời các công trình hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, sớm ổn định đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn họp chỉ đạo ứng phó mưa lũ.

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng hỗ trợ các xã, phường: Trà My, Trà Liên, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Giáp, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, Xã La Êê, Gò Nổi, Hội An Đông, Hội An Tây, Duy Xuyên, Duy Nghĩa, Nam Phước, Thu Bồn, Đại Lộc, Hà Nha, Vu Gia, Thượng Đức, Phú Thuận, Nông Sơn, Quế Phước, Phước Thành, Phước Chánh, Phước Năng, Khâm Đức, Phước Hiệp, Sông Vàng, Sông Kôn, Đắc Pring, Đông Giang, Bến Hiên, Nam Trà My, Trà Linh, Trà Vân, Trà Tập, Trà Leng, Tây Giang, Hùng Sơn, A Vương, Hiệp Đức, mỗi địa phương 4 tỷ đồng.

Hỗ trợ các xã, phường: Tây Hồ, Hội An, Sơn Cẩm Hà, Phước Trà, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Đông, Lãnh Ngọc, mỗi địa phương 2 tỷ đồng.

Các xã, phường: Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Việt An, Phú Ninh, Ngũ Hành Sơn,Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Bà Nà, Điện Bàn, An Thắng, Điện Bàn Tây, Tam Xuân, Bàn Thạch, Quế Sơn Trung, mỗi địa phương được hỗ trợ 1 tỷ đồng.

Đợt mưa lũ đã gây ngập lũ và sạt lở nghiêm trọng ở nhiều khu vực ở Đà Nẵng.

Từ ngày 25 đến 31/10, trên địa bàn Đà Nẵng đã xảy ra đợt mưa lớn, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi vượt 1.000 mm, có nơi như Trà Giáp đạt 1.548 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, cô lập các khu dân cư, buộc hàng ngàn người phải sơ tán.

Theo thống kê ban đầu, trong mưa lũ có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương; hơn 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, cùng 146 con gia súc, gần 27.000 gia cầm bị cuốn trôi. Hơn 900 ha hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 837 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Lực lượng vũ trang huy động hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 150 phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng máy tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân vùng cô lập.