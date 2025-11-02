Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng: Rà soát thiệt hại mưa lũ, hỗ trợ từng địa phương

TPO - Đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân, cùng hạ tầng kỹ thuật ở Đà Nẵng. Tổng thiệt hại ước tính hơn 800 tỷ đồng.

12 người chết, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng

Ngày 2/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng đã có thông tin về tình hình ứng phó mưa, lũ trên địa bàn.

Từ ngày 25 đến 31/10, trên địa bàn xuất hiện đợt mưa lớn, tổng lượng mưa tại nhiều khu vực miền núi vượt 1.000 mm, có nơi như Trà Giáp đạt 1.548 mm. Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng, hư hỏng nhiều tuyến giao thông, cô lập các khu dân cư, buộc hàng ngàn người phải sơ tán.

Hiện có hơn 76.400 hộ dân bị ngập, trong đó khoảng 230 hộ vẫn đang trong vùng ngập sâu. Toàn thành phố đã tổ chức di dời 4.835 hộ với hơn 15.800 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Mưa lũ đã gây thiệt hại lớn cho người dân dọc hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn của Đà Nẵng.

Về thiệt hại, có 12 người chết, 4 người mất tích và 47 người bị thương; hơn 78 ngôi nhà bị sập, 269 nhà hư hỏng, cùng 146 con gia súc, gần 27.000 gia cầm bị cuốn trôi. Hơn 900 ha hoa màu, thủy sản bị thiệt hại, nhiều tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng, ước tổng thiệt hại ban đầu khoảng 837 tỷ đồng.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại hiện trường. Lực lượng vũ trang huy động hơn 36.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng gần 150 phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng máy tham gia cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế người dân vùng cô lập.

Đến chiều 1/11, nhiều tuyến giao thông huyết mạch như QL40B, QL14G, QL14H, QL24C và các đường tỉnh 601, 606, 615B vẫn còn sạt lở, tắc nghẽn từng phần. Hệ thống điện lực, viễn thông, y tế bị ảnh hưởng nặng, với 4.993 trạm biến áp mất điện, 183 trạm BTS mất liên lạc, 3 bệnh viện và 40 trạm y tế bị ngập.

Mưa lũ đã làm nhiều tuyến giao thông ở Đà Nẵng bị ảnh hưởng, sạt lở nghiêm trọng.

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo khẩn cấp các sở, ngành khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Trong ngày 31/10, thành phố đã khôi phục 86% hệ thống điện, cấp phát hơn 5 tấn hàng cứu trợ, đồng thời triển khai khử khuẩn môi trường tại hơn 120.000 hộ dân và khu công cộng.

Tiếp tục rà soát, xem xét hỗ trợ cụ thể cho từng địa phương

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường và sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Phạm Đức Ấn yêu cầu khẩn trương tổng hợp nhu cầu, đề xuất hỗ trợ kinh phí của từng địa phương để phục vụ công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai gửi Sở Tài chính trước ngày 10/11/2025. Trên cơ sở đó UBND TP xem xét, quyết định hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng họp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ.

UBND các xã phường chủ động huy động lực lượng tại chỗ, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định kịp thời đời sống của nhân dân. Trường hợp vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương thì UBND thành phố sẽ đề xuất trung ương hỗ trợ.

Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương khảo sát, đánh giá thực trạng, nghiên cứu xây dựng “Đề án thích ứng với thiên tai lâu dài, bền vững”. Trong đó tập trung ưu tiên các dự án di dời, bố trí dân cư khu vực miền núi có nguy cơ sạt lở cao, dự án Kè chống sạt lở bờ biển Hội An, bờ sông Vu Gia - Thu Bồn.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm rà soát, đề xuất nhu cầu kinh phí nâng cấp, kiên cố hóa các tuyến đường vùng cao, các tuyến quốc lộ, đảm bảo an toàn phục vụ nhu cầu đi lại trong mùa mưa bão để tham mưu UBND TP Đà Nẵng đề nghị trung ương bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện trong giai đoạn 2026-2030.