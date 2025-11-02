Ngập lụt giảm ở Huế - Đà Nẵng, mở rộng ở Hà Tĩnh

TPO - Sáng nay (2/11), số hộ dân ngập lụt ở Đà Nẵng chỉ còn 230 nhà, Huế còn hơn 5000 nhà, giảm mạnh những ngày qua, trong khi đó số nhà ngập lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Trị tăng lên. Dự báo lũ dâng trở lại ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Đêm qua và sáng nay (2/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, vùng mưa có phần chuyển trọng tâm xuống khu vực từ phía nam Huế đến phía đông Gia Lai (Bình Định cũ).

Một số khu vực mưa to trên 100mm từ 19h tối qua đến 8h sáng nay như trạm An Quang (Gia Lai) 149mm, trạm Hồ Vực Thành (Quảng Ngãi) 137mm, trạm Tam Trà (Đà Nẵng) 135.2mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 122.6mm.

Dự báo từ sáng 2/11 đến sáng 4/11, khu vực Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Nam Nghệ An và Tây Quảng Ngãi mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, từ sáng ngày 2/11 đến đêm 2/11, khu vực tỉnh Bình Định cũ có mưa to từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do mưa lớn còn tiếp tục, sáng nay, lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) có dao động, sông Vu Gia-Thu Bồn ( Đà Nẵng) xuống chậm.

Ngập lụt tại khu vực xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh.

Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần và dao động ở mức báo động (BĐ)2 và trên mức BĐ2.

Trong đêm nay đến sáng mai (3/11), lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2.

Từ hôm nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, sáng nay còn 16.582 nhà bị ngập, trong đó Hà Tĩnh có 5.606 nhà, tăng so với sáng qua, Quảng Trị là 3.608 nhà. Huế là 5.975 nhà, Đà Nẵng là 230, giảm mạnh so với những ngày trước. Quảng Ngãi tái ngập với 530 nhà.

Sáng nay còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, hơn 70.000 hộ dân vẫn chưa có điện, 56 xã/phường ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện. Ngoài ra, 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ khốc liệt. Trong đó bão số 3 (tháng 7) gây lũ kỷ lục trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An). Bão số 5 (tháng 8) và bão số 10 (tháng 9) đổ bộ Hà Tĩnh – Nghệ An với cường độ mạnh đến rất mạnh.

Những ngày cuối tháng 10, Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hứng chịu đợt mưa kỷ lục kéo dài suốt từ 22/10-29/10 gây lũ lụt lịch sử. Dự báo khoảng 6/11, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 13, hướng về khu vực Nam Trung Bộ, có thể từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.