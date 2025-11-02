Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ngập lụt giảm ở Huế - Đà Nẵng, mở rộng ở Hà Tĩnh

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (2/11), số hộ dân ngập lụt ở Đà Nẵng chỉ còn 230 nhà, Huế còn hơn 5000 nhà, giảm mạnh những ngày qua, trong khi đó số nhà ngập lụt tại Hà Tĩnh và Quảng Trị tăng lên. Dự báo lũ dâng trở lại ở Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong những ngày tới.

Đêm qua và sáng nay (2/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ, vùng mưa có phần chuyển trọng tâm xuống khu vực từ phía nam Huế đến phía đông Gia Lai (Bình Định cũ).

Một số khu vực mưa to trên 100mm từ 19h tối qua đến 8h sáng nay như trạm An Quang (Gia Lai) 149mm, trạm Hồ Vực Thành (Quảng Ngãi) 137mm, trạm Tam Trà (Đà Nẵng) 135.2mm, đỉnh Bạch Mã (Huế) 122.6mm.

Dự báo từ sáng 2/11 đến sáng 4/11, khu vực Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa phổ biến 300-500mm, có nơi trên 700mm. Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị phổ biến 200-300mm, có nơi trên 500mm. Nam Nghệ An và Tây Quảng Ngãi mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, từ sáng ngày 2/11 đến đêm 2/11, khu vực tỉnh Bình Định cũ có mưa to từ 60-120mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Do mưa lớn còn tiếp tục, sáng nay, lũ hạ lưu sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Krông Ana (Đắk Lắk) đang lên, sông Bồ, sông Hương (thành phố Huế) có dao động, sông Vu Gia-Thu Bồn ( Đà Nẵng) xuống chậm.

mua-ha-tinh.jpg
Ngập lụt tại khu vực xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh.

Trong ngày hôm nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần và dao động ở mức báo động (BĐ)2 và trên mức BĐ2.

Trong đêm nay đến sáng mai (3/11), lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia-Thu Bồn, tiếp tục lên và ở mức BĐ2-BĐ3, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở trên mức BĐ2.

Từ hôm nay đến 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị cũng có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên mức BĐ3.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, sáng nay còn 16.582 nhà bị ngập, trong đó Hà Tĩnh có 5.606 nhà, tăng so với sáng qua, Quảng Trị là 3.608 nhà. Huế là 5.975 nhà, Đà Nẵng là 230, giảm mạnh so với những ngày trước. Quảng Ngãi tái ngập với 530 nhà.

Sáng nay còn 59 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông, hơn 70.000 hộ dân vẫn chưa có điện, 56 xã/phường ở Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi bị mất kết nối mạng truyền số dữ liệu chuyên dùng cấp 2 do mất điện. Ngoài ra, 148 trạm BTS mạng công cộng vẫn mất liên lạc tại Đà Nẵng, Huế và Quảng Ngãi thông tin liên lạc đã được khôi phục và hoạt động bình thường.

Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ khốc liệt. Trong đó bão số 3 (tháng 7) gây lũ kỷ lục trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An). Bão số 5 (tháng 8) và bão số 10 (tháng 9) đổ bộ Hà Tĩnh – Nghệ An với cường độ mạnh đến rất mạnh.

Những ngày cuối tháng 10, Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hứng chịu đợt mưa kỷ lục kéo dài suốt từ 22/10-29/10 gây lũ lụt lịch sử. Dự báo khoảng 6/11, Biển Đông có khả năng xuất hiện bão số 13, hướng về khu vực Nam Trung Bộ, có thể từ Đà Nẵng đến Khánh Hoà.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #gió mùa đông bắc #cứu trợ miền trung #cứu trợ lũ lụt

Xem thêm

Cùng chuyên mục