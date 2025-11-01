Bộ đội xuyên đêm tìm kiếm người phụ nữ bị lạc trong rừng giữa mưa lũ

TPO - Những người lính Biên phòng Làng Ho (Quảng Trị) không quản hiểm nguy, xuyên đêm tìm kiếm và cứu sống một phụ nữ dân tộc Vân Kiều bị lạc trong rừng sâu giữa mưa lớn, nước lũ dâng cao.

Theo đó, chiều 31/10, bà Hồ Thị Một (trú bản Mít Cát, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) cùng bạn vào rừng hái măng. Khi người đi cùng quay về, bà Một ở lại hái thêm măng thì trời bất ngờ đổ mưa to, sương mù dày đặc khiến bà bị lạc đường. Đến tối không thấy trở về, người nhà đã báo tin cho Đồn Biên phòng Làng Ho và chính quyền địa phương.

Các chiến sỹ Biên phòng dìu bà Một trở về an toàn.

Nhận tin báo, Trung tá Nguyễn Trung Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Làng Ho, lập tức huy động lực lượng chia thành nhiều tổ nhỏ phối hợp cùng dân bản tổ chức tìm kiếm suốt đêm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. “Trời mưa như trút, nước suối dâng cao, nhưng chúng tôi không thể dừng lại khi trong rừng còn người dân gặp nạn” - Trung tá Hải chia sẻ.

Sau hơn 1 đêm nỗ lực, đến 9 giờ sáng 1/11, lực lượng tìm kiếm phát hiện bà Một đang co ro dưới gốc cây, cách nhà khoảng 3 km, trong tình trạng kiệt sức sau một đêm dầm mưa. Các chiến sĩ Biên phòng đã cho bà ăn, uống nước ấm và dìu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến trưa cùng ngày, bà Một được đưa về Đồn Biên phòng Làng Ho an toàn, được quân y chăm sóc sức khỏe. “Nếu không có các anh Biên phòng, chắc tôi không còn cơ hội sống để trở về” - bà Một xúc động nói.

Câu chuyện cảm động giữa mưa lũ ở vùng biên Làng Ho một lần nữa khắc họa hình ảnh người lính Biên phòng tận tụy, sẵn sàng vượt hiểm nguy để bảo vệ bình yên và tính mạng của đồng bào nơi biên cương.