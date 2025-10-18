Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Tìm thấy hai khách du lịch nước ngoài lạc trong rừng lúc nửa đêm

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
TPO - Lực lượng chức năng Vườn Quốc gia Hoàng Liên phối hợp với Công an xã Tả Van (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức tìm kiếm và cứu hộ thành công hai du khách nước ngoài bị lạc trong khu vực rừng đặc dụng.

Trước đó, khoảng 18h50 ngày 17/10, sau khi nhận được tin báo của người dân về việc có du khách đi lạc trong rừng, tổ công tác Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên phối hợp cùng Công an xã Tả Van triển khai phương án tìm kiếm, khoanh vùng khu vực thuộc lô 9, khoảnh 4, tiểu khu 278, thôn Sín Chải.

13148.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy hai du khách nước ngoài lúc 23h ngày 17/10.

Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện hai du khách là bà Carina và ông Florian đi vào khu vực rừng đặc dụng mà không có giấy phép và không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động du lịch. Do bị thương nhẹ trong quá trình di chuyển, cả hai không thể tự ra khỏi rừng.

Lực lượng cứu hộ gồm 10 người của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, Công an xã Tả Van, lực lượng an ninh trật tự và đội bảo vệ rừng đã khẩn trương tiếp cận hiện trường. Đến hơn 23h, tổ công tác tiếp cận được hai du khách, tiến hành sơ cứu và đưa họ ra khỏi rừng an toàn.

13145.jpg
Lực lượng chức năng tuyên truyền cho du khách.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tuyên truyền để du khách hiểu rõ quy định pháp luật về hoạt động du lịch và bảo vệ rừng đặc dụng, đồng thời xử lý vụ việc theo quy định.

Thành Đạt - Phạm Quỳnh
#Cứu hộ du khách lạc trong rừng #An ninh rừng đặc dụng #Pháp luật du lịch và bảo vệ rừng #Hợp tác lực lượng chức năng #Quy trình cứu hộ khẩn cấp

