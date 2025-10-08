Huy động máy kéo giải cứu hai du khách Hà Lan lạc trong rừng sâu giữa mưa lớn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Hoàng Nam
TPO - Chiều tối 6/10, hai du khách mang quốc tịch Hà Lan trong lúc khám phá thiên nhiên tại xã Cồn Tiên (Quảng Trị) không may đi lạc vào rừng sâu giữa trời mưa lớn. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an xã và người dân địa phương, cả hai đã được tìm thấy và đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng chiều tối 6/10/2025, hai du khách người Hà Lan trong khi điều khiển xe mô tô khám phá cảnh quan thiên nhiên ở xã Cồn Tiên, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đã đi lạc vào khu vực rừng sâu.

Một trong hai du khách được giải cứu an toàn.

Thời điểm này, trời đổ mưa lớn, đường lầy lội, khu vực du khách bị lạc không có sóng điện thoại, khiến việc liên lạc và định vị gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Cồn Tiên đã nhanh chóng tổ chức lực lượng phối hợp cùng người dân địa phương triển khai tìm kiếm. Trong điều kiện trời tối, mưa nặng hạt, các thành viên trong tổ công tác phải mang đèn pin, lội bùn, băng qua nhiều đoạn rừng rậm để tiếp cận khu vực nghi có người gặp nạn.

Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã phát hiện vị trí hai du khách cùng phương tiện. Do địa hình hiểm trở, lực lượng tìm kiếm phải huy động máy kéo chuyên dụng mới có thể tiếp cận và đưa người gặp nạn ra ngoài an toàn.

Hành động nhanh chóng, tận tâm của Công an xã Cồn Tiên cùng sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, góp phần khẳng định hình ảnh một Quảng Trị an toàn, mến khách, đáng trải nghiệm, nơi du khách có thể yên tâm khám phá và lưu lại những kỷ niệm khó quên trên hành trình đến với miền Trung nắng gió.

Hoàng Nam
